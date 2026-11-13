حکم پنج سال حبس برای سعید شکیبا به اتهام انتشار ویدیو ابلاغ شد. در کنار این خبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا تهدیدهای ایرانی را نشانه موفقیت تحریم‌ها دانست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، حکم پنج سال حبس برای سعید شکیبا ، هنرمند و طنزپرداز زندانی، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. این حکم در روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به وی ابلاغ گردیده و اتهام وارده به او "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور" عنوان شده است. پیش‌تر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ذکر نام شکیبا، محتوای ویدئوی منتشر شده از او را توهین‌آمیز و هتاکانه خوانده بود.

جزئیات پرونده شکیبا و واکنش‌های حقوق بشری

این هنرمند پس از انتشار ویدئویی که در آن صدای علی خامنه‌ای را تقلید کرده بود، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این ویدئو بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته و منجر به حضور رسانه‌های حقوق بشری مانند ارگان هرانا در واشینگتن برای گزارش‌دهی درباره این پرونده شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شکیبا به دلیل این اقدام به حبس طولانی مدت محکوم شده که نشانه‌ای از فشارهای فزاینده بر فعالان فرهنگی و اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.

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تهدیدات علیه وزیر خزانه‌داری آمریکا

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که با وجود تهدیدهای مرگ از سوی جمهوری اسلامی، از فعالیت‌های خود دست نخواهد کشید. وی در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه توضیح داد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و توصیه سرویس مخفی آمریکا، محل سکونت خود در واشینگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی نقل مکان نموده است. بسنت این تهدیدات را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده علیه تهران دانست و گفت: "این نشان می‌دهد کاری که در چارچوب عملیات طرد اقتصادی انجام می‌دهیم، نتیجه می‌دهد."

انتقاد از رسانه‌های آمریکایی و اهداف تحریم

وزیر خزانه‌داری آمریکا از روزنامه وال‌استریت جورنال به دلیل انتشار تصویر هوایی محل سکونت او در محله جورج‌تاون واشینگتن انتقاد کرد و این اقدام را غیرمسئولانه و خطرناک توصیف نمود. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تأکید کرد که بسنت تحت تأثیر تهدیدهای رژیم ایران قرار نخواهد گرفت و به اجرای عملیات طرد اقتصادی و حفظ محاصره اقتصادی ایران متعهد است. این کارزار که از سوم شهریورماه زیر نظر بسنت هدایت می‌شود، با هدف قطع ارتباطات مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی و محدود کردن درآمدهای نفتی آن طراحی شده است.

رد ادعای حمله سپاه پاسداران به رادار آمریکا

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه (سنتکام) ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله موفقیت‌آمیز به یک ایستگاه رادار ارتش آمریکا در بحرین را رد کرد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که سپاه پاسداران دو پهپاد تهاجمی و انتحاری به سمت بحرین ارسال کرده بود که هر دو رهگیری و سرنگون شدند. این در حالی است که سپاه پاسداران صبح جمعه ۲۲ آبان‌ماه ادعا کرده بود یک رادار هشدار اولیه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده و از بین برده است.

کاهش قیمت نفت و افزایش عرضه جهانی

آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ از میزان تقاضا فراتر خواهد رفت. این پیش‌بینی پس از آن صورت گرفت که افزایش صادرات کشورهای حاشیه خلیج فارس در ماه اکتبر منجر به ایجاد مازاد عرضه در بازار شد. آژانس مستقر در پاریس گزارش داد که محموله‌های خلیج فارس به ۱۸.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که اگرچه ۲۶ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است، اما نشان‌دهنده بازگشت تدریجی تعادل در بازار نفت است.

پیامدهای اقتصادی و وضعیت بورس تهران

با افزایش توانایی کشتی‌ها در عبور از تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد که عبور کشتی‌های بیشتر باعث افزایش سه میلیون بشکه در روز در عرضه نفت ماه سپتامبر و ۲.۳ میلیون بشکه دیگر در اکتبر شده است. این تحولات اقتصادی تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی جهانی و منطقه‌ای داشته و نگرانی‌هایی را درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ایجاد کرده است.