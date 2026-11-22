بررسی احکام دادگاه‌های انقلاب نشان می‌دهد ۳۲ شهروند بهایی در ۱۲ شهر ایران به مجموع ۲۱۷ سال حبس محکوم شدند. جزئیات احکام، شهرهای تحت پوشش و اتهامات مطرح شده در این پرونده‌ها.

برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان بهایی در ایران طی ماه‌های گذشته با شدت قابل توجهی افزایش یافته و منجر به دستگیری و صدور احکام سنگین زندان برای ده‌ها نفر شده است. بررسی پراکندگی جغرافیایی این احکام نشان می‌دهد که ۳۲ شهروند بهایی در ۱۲ شهر مختلف کشور، از جمله تهران، مشهد، یزد، کرج، شیراز، زاهدان، کرمان، اصفهان، ساری، جویبار، قائم‌شهر و بابل، برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شده‌اند. این آمار تنها مربوط به مواردی است که به صورت رسمی اعلام شده و تصویر کاملی از وضعیت حقیقی ارائه نمی‌دهد.

مجموع سال‌های زندان و شهرهای تحت پوشش احکام

دادگاه‌های انقلاب در سراسر ایران در شش ماه گذشته، دست‌کم ۳۲ شهروند بهایی را به مجموع ۲۱۷ سال و دو ماه و ۲۵ روز حبس محکوم کرده‌اند. تهران با هفت شهروند محکوم‌شده، بیشترین تعداد پرونده‌های اطلاع‌رسانی‌شده را به خود اختصاص داده است. پس از تهران، مشهد و کرمان هرکدام با پنج نفر، یزد با چهار نفر، اصفهان، ساری و کرج هر کدام با دو نفر و شیراز، زاهدان، جویبار، قائم‌شهر و بابل هرکدام با یک نفر قرار دارند. اگر شهرهای استان مازندران به صورت استانی محاسبه شوند، این استان با پنج شهروند محکوم‌شده در ساری، جویبار، قائم‌شهر و بابل، یکی از مناطق اصلی تمرکز این پرونده‌ها پس از تهران، مشهد و کرمان به شمار می‌آید.

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تفکیک جغرافیایی شدت مجازات‌ها در استان‌های مختلف

بررسی مجموع سال‌های حبس نشان می‌دهد که شدت مجازات‌ها در برخی شهرها به مراتب بیشتر از سایر نقاط بوده است. هفت شهروند بهایی در تهران در مجموع به ۱۰۵ سال زندان محکوم شده‌اند؛ رقمی که به تنهایی نزدیک به نیمی از مجموع مجازات‌های حبس ثبت‌شده در این آمار را تشکیل می‌دهد. پس از تهران، کرمان با پنج شهروند محکوم‌شده و مجموع ۴۴ سال و شش ماه حبس در رتبه دوم قرار دارد. چهار شهروند بهایی در یزد نیز در مجموع به بیش از ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین پنج شهروند ساکن مشهد به بیش از ۱۳ سال زندان و پنج شهروند بهایی در استان مازندران به بیش از ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند. پس از این شهرهای پربازدید، اصفهان، شیراز، کرج و زاهدان قرار دارند.

استفاده از ماده ۵۰۰ و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی

یکی از ویژگی‌های مشترک پرونده‌های قضایی شهروندان بهایی، شباهت اتهام‌هایی است که در دادگاه‌های انقلاب علیه آنان مطرح می‌شود. در بسیاری از این پرونده‌ها، اتهاماتی مانند "اداره یا عضویت در گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور" با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود. مکرر قانون مجازات اسلامی نیز به یکی از مبانی مهم صدور احکام علیه شهروندان بهایی تبدیل شده است. این ماده فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی مرتبط با آنچه قانون‌گذار "انحرافی" و مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام می‌خواند، هدف قرار می‌دهد. طی سال‌های اخیر، قضات دادگاه‌های انقلاب با استناد به این ماده، فعالیت‌های مختلف شهروندان بهایی، از جمله فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و حتی اقتصادی را در پرونده‌های قضایی به عنوان مصادیق اتهامی مطرح کرده‌اند.

پنهان‌کاری خانواده‌ها و ترس از تشدید فشارها

تعدادی از شهروندان بهایی، به دلایل مختلف از جمله ترس از تشدید فشارهای امنیتی، تهدید یا توصیه و فشار عوامل قضایی، از اطلاع‌رسانی درباره احکام صادرشده خودداری می‌کنند. برخی از این شهروندان امیدوارند سکوت و رسانه‌ای نکردن پرونده‌هایشان مانع افزایش فشارها شود، از تشدید مجازات جلوگیری کند یا زمینه تبدیل حکم زندان به مجازات‌های جایگزین، از جمله تعلیق اجرای حکم یا استفاده از پابند الکترونیکی، را فراهم آورد. گروهی نیز نگران‌اند که اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌شان موجب تسریع روند اجرای حکم و احضار آن‌ها برای تحمل دوران محکومیت شود. در نتیجه، بخشی از احکام صادر شده علیه شهروندان بهایی همچنان رسانه‌ای نشده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احکام سنگین زندان

این ارقام نشان می‌دهد که محکومیت‌های صادره صرفاً شامل احکام کوتاه‌مدت یا مجازات‌های محدود نیستند. در برخی پرونده‌ها، شهروندان بهایی با احکام سنگین و چندین سال حبس مواجه شده‌اند. این احکام در کنار سایر محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، زندگی فردی و خانوادگی آنان را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد. مرز میان فعالیت مدنی و جرم‌انگاری برای بهاییان ایران مخدوش شده و حتی فعالیت‌هایی که می‌توانند در راستای کمک به دیگران، آموزش، توسعه فرهنگی یا مشارکت اجتماعی باشند، در معرض تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.