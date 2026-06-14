وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در منطقه مسکونی الضاحیه بیروت را محکوم کرد و نقض آتش‌بس ایران و آمریکا خواند؛同時 عزم خود برای اتخاذ تدابیر دفاعی مشروع را تأکید کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در تجاوز نظامی به منطقه‌ای مسکونی در ضاحیه بیروت که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان ی شد را به شدت محکوم می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این جنایت تروریستی، نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان است، بلکه نقض فاحش تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بین ایران و آمریکا محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در قبال جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش‌بس از سوی آن رژیم علیه لبنان یا ایران، بر عزم خود برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم جهت اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تاکید می‌کند.

بدیهی است مسئولیت پیامدهای خطرناک آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت منطقه‌ای بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) نیز در بیانیه‌ای بدون شک جنایات صهیونیست‌ها در لبنان بی‌پاسخ نمی‌ماند هشدار داد و بر پیامدهای گسترده این اقدامات تاکید کرد. این بیانیه ضمن استناد به مقاومت مردم و جنبش مقاومت لبنان، بیانگر حمایت کامل از جایگاه militar و مردم لبنان در برابر تجاوزهای تکراری است.

درRozners global توجه به واکنش‌های دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی همچنین حائز اهمیت است. این حادثه در شرایطی رخ داده که تنش‌های منطقه‌ای به دلیل سیاست‌های تهاجمی رژیم صهیونیست و حمایت وابسته از سوی ایالات متحده آمریکا در حال افزایش است. جامعه بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل_multiple درخواست دارند که نسبت به نقض حاکمیت و امنیت لبنان اقدام مؤثری انجام دهند. از سوی دیگر، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در راستای تشدید این تنش‌ها ادامه دارد. این-----------





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