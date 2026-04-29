وزارت امور خارجه ایران مشارکت برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد و بر نقض حقوق بینالملل توسط این کشورها تاکید نمود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای شدیداللحن، مشارکت برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تجاوز نظامی احتمالی و یا بالفعل آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد.
این بیانیه که توسط سخنگوی وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی، قرائت شد، بر نقض آشکار حقوق بینالملل توسط این کشورها تاکید دارد. بقائی خاطرنشان کرد که این کشورها با وجود تعهدات حقوقی بینالمللی خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از قلمرو و امکاناتشان برای حملات علیه ایران، نه تنها اقدامی در این راستا انجام ندادند، بلکه برخی از آنها به طور فعال در این تجاوز نظامی مشارکت داشتهاند.
این اقدام، طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصداق بارز عمل تجاوزکارانه محسوب شده و این کشورها را به همدستان آمریکا و اسرائیل در ارتکاب جنایات علیه مردم ایران تبدیل میکند. این بیانیه، ضمن رد مفاد بیانیه اخیر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تنگه هرمز، تاکید میکند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت ساحلی، اقدامات لازم و متناسب با قواعد حقوق بینالملل را برای دفاع از خود در برابر تجاوزات آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها، و همچنین برای تامین امنیت عبور و مرور در این تنگه استراتژیک، اتخاذ کرده است.
این اقدامات به منظور رفع تهدید و جلوگیری از توسل به زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران انجام شدهاند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به موضوع اعتمادسازی در منطقه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره پیشگام اعتمادسازی میان کشورهای منطقه بوده و از همه طرفها خواسته است تا از مواضع و رفتارهای تفرقهانگیزانه پرهیز کنند.
با این حال، اعتمادسازی یک فرآیند دوطرفه است و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید گامهای عملی و مشخصی در جهت جلب اعتماد ایران بردارند. مهمترین گام در این راستا، جبران خسارات و آسیبهایی است که به دلیل مشارکت در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به مردم این کشور وارد شده است. همچنین، خودداری از هرگونه همکاری و همدستی با دشمنان ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
این بیانیه در حالی صادر میشود که تنشها در منطقه به دلیل افزایش فعالیتهای نظامی و سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه افزایش یافته است. گزارشهای متعددی حاکی از آن است که این دو کشور در حال برنامهریزی برای حملات احتمالی علیه تاسیسات هستهای ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که در صورت حمله به کشورش، به طور قاطع و کوبنده پاسخ خواهد داد.
این بیانیه، هشداری جدی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که در صورت ادامه همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولیت عواقب این اقدام را بر عهده خواهند داشت. در بخش دیگری از این بیانیه، به گزارشهای منتشر شده در مورد هزینههای جنگ احتمالی با ایران اشاره شده است. پنتاگون اعلام کرده است که آمریکا تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای آمادهسازی و انجام جنگ احتمالی با ایران هزینه کرده است.
این رقم نشاندهنده عمق درگیری و برنامهریزیهای آمریکا برای یک جنگ تمامعیار علیه ایران است. همچنین، وزیر دارایی آلمان در اظهاراتی اعتراف کرده است که سیاستهای جنگطلبانه دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، رشد اقتصادی این کشور را به نصف کاهش داده است. این اعتراف نشان میدهد که جنگطلبی آمریکا نه تنها برای ایران، بلکه برای متحدان این کشور نیز هزینههای سنگینی در پی داشته است.
علاوه بر این، گزارشهایی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی (آژانس) منتشر شده است که حاکی از افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده ایران است. این گزارشها، نگرانیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را در مورد برنامه هستهای ایران افزایش داده است. با این حال، ایران همواره تاکید کرده است که برنامه هستهای آن صلحآمیز است و هدف آن تولید انرژی برای مصارف داخلی است.
در همین حال، قیمت دلار و طلا در ایران به دلیل افزایش تنشها و نگرانیها در مورد جنگ احتمالی، به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمتها، فشار اقتصادی بر مردم ایران را تشدید کرده است. در نهایت، این بیانیه، یادآوری میکند که یک توییت ساده میتواند پس از یک دهه، همچنان تاثیرگذار باشد و نشاندهنده اهمیت رسانههای اجتماعی در شکلدهی افکار عمومی و سیاستهای بینالمللی است
