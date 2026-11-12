محکومیت دو شهروند ایرانی در بریتانیا به جاسوسی برای جمهوری اسلامی

دادگاه بریتانیا دو مرد ایرانی را به جاسوسی و نظارت بر روزنامه‌نگاران مستقل متهم کرد. این نخستین بار است که شهروندان ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ محکوم می‌شوند.

دو شهروند ایرانی به نام‌های مصطفی سپهوند و فرهاد جوادی‌منش در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ آبان در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، به اتهامات مرتبط با همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی محکوم شدند. این افراد به دلیل نظارت بر روزنامه‌نگاران مخالف و تلاش برای فراهم کردن مقدمات حمله به آن‌ها، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مجرم شناخته شدند.

جزئیات محکومیت و اتهامات وارد شده

دادستان‌های بریتانیایی اعلام کردند که هدف اصلی این عملیات، آماده‌سازی برای حمله فیزیکی به دست‌کم یکی از روزنامه‌نگاران شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال به دلیل انتقاداتشان از حکومت ایران بوده است. مصطفی سپهوند ۴۱ ساله در دو مورد اتهامی و فرهاد جوادی‌منش ۴۶ ساله در یک مورد مجرم شناخته شدند. در مقابل، شاپور قلعه‌علیخانی نوری ۵۷ ساله از تمام اتهامات تبرئه شد.

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سپهوند به اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و مشارکت در آماده‌سازی برای حملات خشونت‌آمیز مقصر شناخته شد. جوادی‌منش نیز فقط به اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی محکوم شد و از اتهام آماده‌سازی برای حمله تبرئه گردید. پلیس بریتانیا تأکید کرد که این نخستین مورد در تاریخ این کشور است که شهروندان ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی محاکمه و محکوم می‌شوند.

مکانیزم نظارت و جمع‌آوری اطلاعات

این عملیات جاسوسی از اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ ادامه داشته است. متهمان با مراجعه به آدرس‌های مرتبط با افراد هدف، اقدام به عکس‌برداری، فیلم‌برداری و جست‌وجوی اینترنتی در خصوص آن‌ها کرده بودند. مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی از جمله روزنامه‌نگارانی بودند که در کانون این نظارت‌ها قرار داشتند.

ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، در گزارش خود بیان کرد که مصطفی سپهوند تحت هدایت مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا واسطه‌های دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرده است. قانون مذکور در سال ۲۰۲۳ با هدف مقابله با تهدیدات کشورهای خارجی به اجرا درآمد.

پاسخ مقامات ایران و تهدیدات رسانه‌ای

جمهوری اسلامی ایران همواره دست داشتن در عملیات‌های جاسوسی یا تهدید مخالفان خود در خارج از کشور را رد کرده است. با این حال، مقامات این کشور باراً رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را به اقدامات علیه امنیت ملی متهم کرده‌اند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح، در شهریورماه امسال رادیو فردا و سایر رسانه‌ها را تهدید به قرار گرفتن در فهرست اهداف نظامی کرده بود.

این تهدیدات با واکنش تند وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه جمهوری چک و نمایندگان پارلمان اروپا مواجه شد. همزمان، دادستان‌های فدرال آمریکا در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان، سه مرد مرتبط با شبکه‌های حمایتی را به مشارکت در نزدیک به ۲۰ حمله در اروپا و ایالات متحده متهم کردند.

پیامدها و تصمیمات آتی دادگاه

کیفرخواست جدید آمریکا شامل طراحی حمله به پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا نیز می‌شود. پرونده قضایی در بریتانیا اکنون وارد مرحله نهایی خود شده است. قرار است میزان دقیق مجازات برای مصطفی سپهوند و فرهاد جوادی‌منش در ماه آینده اعلام گردد.

این پرونده نشان‌دهنده گسترش نظارت‌های اطلاعاتی علیه فعالان رسانه‌ای مستقل در فضای بین‌المللی است. اقدامات انجام شده توسط متهمان ایرانی نشان می‌دهد که تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. نتیجه نهایی این محاکمات می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای پیگیری‌های قضایی بیشتر در آینده باشد.