محکومیت قاطع حملات به میراث فرهنگی و اماکن مذهبی ایران توسط ستاد حقوق بشر

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، حملات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به اماکن مذهبی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور را مصداق بارز جنایت جنگی و نقض حقوق بینالملل دانست.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای رسمی، حملات تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به اماکن مذهبی ، فرهنگی و تاریخی ایران را به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. این نهاد حقوق بشر ی، اقدامات مذکور را نه تنها نقض فاحش قوانین بینالمللی، بلکه تلاشی سازمانیافته برای ضربه زدن به هویت ملی و تمدنی ایران دانست.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن عبادتگاههای اقلیتهای دینی، نقض آشکار ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و برخلاف کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در زمینه حفاظت از اماکن مذهبی در منازعات مسلحانه است. ستاد حقوق بشر معتقد است که آسیبهای وارد شده به کنیسه کلیمیان تهران و کلیساهای تاریخی ارتدوکس، نشاندهنده نیت شوم متجاوزان برای تضعیف همزیستی مسالمتآمیز ادیان در ایران است که قرنهاست به عنوان الگویی موفق در منطقه شناخته میشود. علاوه بر اماکن مذهبی، تخریب و آسیب به بناهای ثبت شده ملی و میراث فرهنگی جهان از جمله کاخ گلستان، عالیقاپو و قلعه فلکالافلاک، مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی ذیل کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو است. این نهاد تصریح میکند که چنین حملاتی علیه میراث تمدنی، در واقع تعرض به حافظه تاریخی کل بشریت محسوب میگردد و تلاش برای نابودی گنجینههای هنری و معماری ایران را به تصویر میکشد که سرمایهای فراتر از مرزهای جغرافیایی است. این اقدامات سیستماتیک که با زیر پا گذاشتن اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حقوق بینالملل بشردوستانه انجام شده، بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مصداق جنایت جنگی بوده و مسئولیت حقوقی و بینالمللی سنگینی را متوجه آمران و عاملان آن میکند. در بخش پایانی این بیانیه، ستاد حقوق بشر ضمن انتقاد از انفعال جامعه جهانی در برابر این اقدامات وحشیانه، از تمامی سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری خواست تا با خروج از سکوت خود، این جنایات را به عنوان جنایت علیه میراث بشریت و تهدیدی علیه حقوق فرهنگی ملتها محکوم کنند. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه هیچ قدرتی نباید به خود اجازه دهد تمدن و تاریخ ملتها را هدف قرار دهد، اعلام داشت که پیگیری قضایی برای محاکمه عاملان این هتاکیها به مقدسات و میراث بشری را از مجاری قانونی دنبال خواهد کرد. این بیانیه با اشاره به اظهارات خصمانه مقامات آمریکایی و صهیونیستی مبنی بر تهدید تمدن ایران، تأکید میکند که چنین مواضعی نشانگر عمق کینه و جهل نسبت به ارزشهای فرهنگی و تاریخی است که با هیچ معیار انسانی قابل توجیه نیست و وجدان بیدار جهانی هرگز در برابر این حجم از بیاحترامی به مقدسات و دستاوردهای تاریخی بشری آرام نخواهد نشست
حقوق بشر میراث فرهنگی جنایت جنگی رژیم صهیونیستی اماکن مذهبی