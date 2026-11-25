مراد محمدی، مهندس عمران اهل آبدانان، به اتهام انتشار استوری درباره هویت کردی و تبلیغ علیه نظام، توسط دادگاه انقلاب ایلام به بیش از سه سال و هفت ماه زندان محکوم شد.

مراد محمدی ، فعال فرهنگی و مهندس عمران اهل شهرستان آبدانان ، پس از صدور حکم دادگاه انقلاب ، در زندان مرکزی ایلام به سر می‌برد. محکومیت این شهروند ۴۰ ساله به اتهام تبلیغ علیه نظام، زنجیره‌ای از اقدامات قضایی را آغاز کرد که اکنون منجر به حبس طولانی‌مدت او شده است. این رویداد با توجه به پیشینه حرفه‌ای و فرهنگی محمدی، بازتاب گسترده‌ای در میان نهادهای حقوق بشر ی و خانواده‌اش ایجاد کرده است.

جزئیات حکم دادگاه انقلاب و اتهامات وارده

مراد محمدی، پیمانکار ساختمانی و ساکن شهرستان دهلران، در خرداد ماه سال ۱۴۰۵ برای اجرای حکم احضار شد و بلافاصله به زندان مرکزی ایلام منتقل گردید. دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پناهی، او را به اتهام فعالیت‌هایی مرتبط با هویت و پوشش کردی محکوم کرده است. هیئت قضایی محترم دادگاه، انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی درباره هویت و پوشش کردی را مصداق بارز اتهامات وارده دانسته و این اقدام را مبنای تصمیم‌گیری برای صدور کیفرخواست قرار داده است.

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طبق آخرین اطلاعات واصله، دادگاه انقلاب این حکم را در دو بخش مجزا صادر کرده است. بخش اول شامل سه سال و هفت ماه حبس تعزیری برای اتهام اصلی تبلیغ علیه نظام است. بخش دوم نیز به دلیل انتشار استوری‌های مربوط به هویت و پوشش کردی، هفت ماه حبس اضافی برای مراد محمدی در نظر گرفته شده است. این محاسبات نشان می‌دهد که کل دوره زندان این فعال فرهنگی بیش از چهار سال تمام خواهد بود.

واکنش خانواده و نگرانی‌های حقوق بشری

در پی اعلام حکم، تلاش‌های جدی توسط خانواده مراد محمدی برای دریافت مرخصی یا کاهش مدت حبس آغاز شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر و تماس‌های با مراجع قضایی، تمامی این درخواست‌ها تا این لحظه بدون نتیجه باقی مانده‌اند. منابع نزدیک به این فعال فرهنگی گزارش داده‌اند که وضعیت روحی و روانی مراد محمدی در دوران نگهداری در زندان مرکزی ایلام رو به وخامت نهاده است و فشارهای روانی قابل توجهی بر او وارد می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشری نیز با استناد به این گزارش‌ها، نگرانی عمیق خود را درباره سلامت جسمی و روانی مراد محمدی ابراز کرده‌اند. این نهادها خواستار رسیدگی فوری مقامات مسئول و تضمین دسترسی کامل این زندانی به خدمات درمانی استاندارد شده‌اند. تاکید این سازمان‌ها بر این نکته است که وضعیت نامساعد روحی ذکر شده، نیازمند نظارت بین‌المللی و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت فرد است.

پیامدهای حقوقی و وضعیت فعلی زندانی

مراد محمدی که هم‌اکنون در بند زندان مرکزی ایلام به سر می‌برد، باید تمامی مراحل ارجاع به زندان و اجرای حکم را طی کند. با توجه به اینکه او پیش از این نیز با چالش‌های قضایی مواجه بوده است، حالا با یک حکم جامع و ترکیبی از اتهامات روبرو است. عدم پاسخگویی به درخواست‌های مرخصی باعث شده تا خانواده او احساس ناامیدی بیشتری نسبت به آینده نزدیک این پرونده داشته باشند.

این پرونده نمونه‌ای از رویکرد سخت‌گیرانه دادگاه انقلاب در قبال فعالیت‌های فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین ایران است. محکومیت بر اساس انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی، پیامدهای سنگینی برای فعالان مدنی و مهندسانی مانند مراد محمدی دارد. وضعیت فعلی او نشان می‌دهد که فرآیند رسیدگی قضایی به سرعت در حال انجام است و فرصت‌های کمتری برای تجدیدنظرخواهی باقی مانده است.

بررسی دقیق‌تر پرونده نشان می‌دهد که قاضی پناهی در دادگاه انقلاب، بر تفسیر محدود از مرزهای بیان و فعالیت‌های اجتماعی تمرکز کرده است. ادغام اتهامات مختلف در یک حکم واحد، راه را برای تخفیف‌های احتمالی در آینده می‌بندد. باقی ماندن مراد محمدی در زندان مرکزی ایلام، نگرانی‌ها را در میان جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری افزایش داده است.