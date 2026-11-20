دادگاه سلطنتی وینچستر چهار مرد را در نخستین محاکمه نوع خود در انگلستان به اتهام تجاوز به زنی که همسرش بیهوشش کرده بود، مجرم شناخت. جزئیات کامل و واکنش‌ها در متن زیر.

هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وینچستر در تاریخ پنج‌شنبه ۱۹ نوامبر چهار مرد را به اتهام ارتکاب جرایم جنسی علیه یک زن در انگلستان مجرم شناخت. این پرونده به عنوان نخستین محاکمه از این نوع در تاریخ حقوقی انگلستان ثبت شده است. زوج متهم، جوآن یانگ و فیلیپ یانگ ، ۱۳ سال تحت آزار شدید قرار داشتند. شوهر متهم، فیلیپ یانگ ، به صورت سیستماتیک همسرش را بیهوش می‌کرد.

جزئیات پرونده و مکانیسم سوءاستفاده

فیلیپ یانگ، ۵۰ ساله، به ۵۶ فقره جرم از جمله چشم‌چرانی، خوراندن مواد با قصد ارتکاب جرم، بیهوش کردن، تجاوز جنسی از طریق دخول، تعرض جنسی و انتشار تصاویر و مطالب جنسی اعتراف کرده است. او در طول ۱۳ سال از طریق وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مردان را به خانه‌شان در سوئیندون، ویلتشر دعوت می‌کرد. این مردان هیچ‌یک یکدیگر را نمی‌شناختند و پیش از برقراری رابطه جنسی برای کسب رضایت اقدامی نکرده بودند.

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واکنش‌ها و مواضع ذی‌نفعان پرونده

جوآن یانگ پس از آگاه شدن از حکم دادگاه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سکوت در برابر این جنایات جایز نیست. او گفت آزار هولناک به او ثابت کرد که حتی خانه هم جای امنی نبود و هرگز دوباره احساس امنیت کامل نخواهد کرد. دختر او، الکس یانگ، تغییر نکردن قوانین از سال ۲۰۰۳ را غیرقابل قبول خواند. وی خواستار اولویت قرار دادن این موضوع توسط دولت برای حمایت از زنان در آینده شد.

آثار اجتماعی و پیامدهای حقوقی این تصمیم

نیروی انتظامی و نهادهای حقوقی بر این نکته تأکید دارند که رضایت فرد زمانی محرز است که از آزادی و توانایی لازم برخوردار باشد. پروفسور میراندا هوروث از دانشگاه سافک بیان کرد که فرد بیهوش یا خوابیده نمی‌تواند رضایت دهد. رسانه‌های بریتانیا از جمله دیلی میل او را شجاع‌ترین زن انگلستان نامیدند. این پرونده شباهت‌های زیادی با پرونده ژیزل پلیکو در فرانسه دارد که نمونه‌ای از سوءاستفاده آزارگرانه محسوب می‌شود.