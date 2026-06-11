وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا را نقض فاحش منشور ملل متحد دانسته و اعلام کرد که این اقدامات آتش‌بس ۱۹ فروردین را بی‌معنا کرده و حق دفاع مشروع برای خنثی سازی منابع تهدید محفوظ است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی و مفصل، حملات گسترده و تجاوزات نظامی رژیم ایالات متحده آمریکا را که در ساعات اخیر علیه خاک ایران صورت گرفته است، به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که مسئولیت کامل و مستقیم پیامدهای بسیار خطرناک و ناگوار ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیات حاکمه آمریکا خواهد بود. این نهاد دیپلماتیک تصریح کرد که حملات غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا نه تنها یک نقض فاحش و آشکار منشور سازمان ملل متحد است، بلکه قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در زمینه احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها را به طور کامل نادیده گرفته است.

نکته حائز اهمیت در این بیانیه، اشاره به این موضوع است که این اقدامات نظامی تهاجمی، عملا آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را بی‌معنا و از بین برده است و نشان می‌دهد که طرف آمریکایی هیچ تعهدی به صلح و ثبات در منطقه ندارد. در بخش دیگری از این بیانیه، وزارت امور خارجه به موضوع استفاده ارتش ایالات متحده از قلمرو و امکانات برخی از کشورهای منطقه برای تدارک و اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران اشاره کرده است.

ایران هشدار داد که تداوم این روند، کشورهای منطقه را در جایگاه همدست متجاوز قرار داده و آن‌ها را در معرض مخاطرات امنیتی قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری تعهدات قانونی و اخلاقی تمامی کشورهای منطقه برای جلوگیری از تبدیل شدن خاک خود به پایگاه حملات علیه ایران، بر عزم راسخ خود برای خنثی سازی هرگونه مبدا و منبعی که حملات تجاوزکارانه را هدایت می‌کند، تاکید کرد.

این اقدام در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع است که هر کشوری طبق قوانین بین‌المللی برای حفظ امنیت ملی خود در برابر تجاوزات نظامی خارجی داراست و ایران هرگونه پاسخ متناسب را برای تامین امنیت خود محفوظ می‌دارد. علاوه بر این، دولت ایران مسئولیت مشترک تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را برای مخالفت صریح و قاطع با نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد.

در این بیانیه آمده است که سکوت یا بی‌عملی جامعه جهانی در برابر قانون‌شکنی‌ها و رفتارهای قلدرمآبانه این دو رژیم، تنها منجر به تشدید هرج و مرج و ناامنی در سطح جهانی خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران وظیفه قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تک‌تک اعضای آن را در قبال صلح و امنیت بین‌المللی متذکر شد و از دبیرکل این سازمان خواست تا در پیشگاه وجدان بشری و افکار عمومی جهان، واقعیت‌های موجود را به صراحت بیان کند.

در پایان تاکید شد که صدور بیانیه‌های کلی، مبهم و بدون اثر در شرایطی که ماهیت تجاوزکارانه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملا روشن است، هرگز اقدامی مسئولانه تلقی نمی‌شود و تنها باعث ترغیب طرف‌های متجاوز به ادامه تخلفات و نقض بیشتر حقوق بین‌الملل خواهد شد





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