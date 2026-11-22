حکومت بحرین حملات پهپادی ایران به تأسیسات صنعتی را محکوم کرد و خواستار اجرای قاطع قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت برای توقف تهران شد.

وزارت امور خارجه کشور بحرین با صدور بیانیه‌ای رسمی حملات پهپادی اخیر ایران به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد. مقامات این دولت ضمن توصیف این حمله به عنوان تهدیدی مستقیم علیه جان غیرنظامیان، بلافاصله از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا نسبت به وادار کردن تهران به اجرای کامل قطعنامه شماره ۲۸۱۷ اقدامات قاطعانه‌ای انجام دهد.

جزئیات حمله به تأسیسات صنعتی غیرنظامی

در متن بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه بحرین تأکید شده است که این تنش‌ها منجر به هدف قرار گرفتن یک تأسیسات صنعتی غیرنظامی در قلمرو این کشور شده است. پیرو این حمله، یک آتش‌سوزی گسترش یافت و خسارات مادی قابل توجهی به زیرساخت‌های مذکور وارد آمد که جزئیات آن در گزارش‌های اولیه اداره شده است. وزارت امور خارجه بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ارزیابی کرده و آن را مغایر با اصول منشور سازمان ملل متحد و قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل دانسته است.

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واکنش فوری شهروندان و هشدارهای امنیتی

تحولات امنیتی پیش از وقوع حمله آغاز شده بود؛ به طوری که وزارت کشور بحرین شامگاه گذشته در پی دریافت هشدارهایی درباره یک تهدید احتمالی، دستوراتی را برای حفظ امنیت عمومی صادر کرد. مقامات محلی در این بیانیه از شهروندان خواسته بودند تا با حفظ آرامش و دوری از هیجان، در صورت لزوم به نزدیک‌ترین مکان‌های امن پناه ببرند. این دستورالعمل‌های اضطراری چند ساعت پس از اعلام هشدارها اجرایی شدند و همزمان با گزارش‌های اولیه مبنی بر آسیب دیدن تأسیسات صنعتی و وقوع آتش‌سوزی، وضعیت را جدی‌تر کردند.

تأکید بر حق دفاع مشروع بر اساس منشور ملل

یکی از نکات کلیدی و حقوقی بیانیه وزارت خارجه بحرین، تأکید بر حفظ و اعمال حق دفاع مشروع است. این مقامات اعلام کردند که بحرین حق دفاع مشروع فردی و جمعی خود را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند. بر این اساس، حکومت بحرین متعهد شده است که برای حفاظت از جان شهروندان و صیانت از قلمرو خود در برابر هرگونه تجاوز، تمامی اقدامات لازم و متناسب را انجام دهد. این موضع‌گیری حقوقی نشان‌دهنده آمادگی طرفین برای پیگیری مسائل از مسیرهای قانونی و امنیتی همزمان است.

الزام به اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ و خواسته‌های دیپلماتیک

محور اصلی درخواست‌های دیپلماتیک بحرین در این بیانیه، متمرکز بر شورا امنیت سازمان ملل متحد است. وزارت خارجه بحرین تصریح کرده است که هدف اصلی اقدام قاطع شورای امنیت، وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به رعایت و اجرای کامل مفاد قطعنامه ۲۸۱۷ می‌باشد. این قطعنامه پیش‌تر در خصوص مسائل مرتبط با منطقه تنظیم شده و تکیه بر آن نشان‌دهنده تلاش بحرین برای ایجاد فشار بین‌المللی بر تهران برای توقف عملیات‌های پهپادی است.

این رویدادها نشان می‌دهد که تنش‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس همچنان پابرجا است و کشورهای منطقه با تکیه بر چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی سعی در مدیریت بحران دارند. پیگیری موضوع در شورای امنیت و اقدامات بعدی کشورهای ذینفع، به زودی مشخص خواهد شد که آیا مکانیسم‌های کنترلی می‌توانند از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کنند یا خیر. تحلیلگران بر این باورند که پاسخی که از سوی نهادهای بین‌المللی داده خواهد شد، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر معادلات امنیتی آینده در این منطقه داشته باشد.