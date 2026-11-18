دادگاه نیویورک آصف مرچنت را به ۲۷ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. وی به اتهام پرداخت پنج هزار دلار به عوامل اف‌بی‌آی برای ترور دونالد ترامپ به دستور سپاه، محکوم شد.

دادگاه فدرال در نیویورک آصف مرچنت را به سیصد و سی ماه یعنی بیست و هفت سال و شش ماه زندان محکوم کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد این شهروند چهل و هشت ساله پاکستانی تلاش برای اجرای اقدام تروریستی فرامرزی و طراحی قتل سفارشی مقامات آمریکایی را انجام داده است.

مکانیسم طرح ترور و نقش جاسوسان اف‌بی‌آی

مرچنت در آوریل دو هزار و بیست و چهار پس از اقامت یک هفته‌ای در ایران وارد آمریکا شد تا مأموریت خود را برای یافتن افراد مناسب جهت ترور یک سیاستمدار در جریان تجمع انتخاباتی آغاز کند. او با یکی از آشنایان تماس گرفت که موضوع را فوری به فدرال تحقیقاتی اطلاع داد و به عنوان خبرچین این نهاد وارد عمل شد.

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مرچنت سپس با افرادی ملاقات کرد که تصور می‌کرد آن‌ها آدمکش‌های اجیر شده هستند و پنج هزار دلار به عنوان پیش‌پرداخت به آن‌ها پرداخت کرد. این افراد در واقع ماموران مخفی فدرال تحقیقاتی بودند که طرح را زیر نظر داشتند.

تفاهمات امنیتی بین آصف مرچنت و تهران

اسناد دادگاه نشان می‌دهد مرچنت از سال دو هزار و بیست و دو با سپاه پاسداران ارتباط برقرار کرد و در مدت یک سال و نیم نزدیک به پانزده بار با رابط اطلاعاتی خود در تهران ملاقات داشت. وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرد که وی از عوامل آموزش‌دیده سپاه پاسداران بوده و مأموریتش سازمان‌دهی ترور مقام‌های آمریکایی در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بوده است.

قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بود که دی ماه هزار و صد و نود و هشت در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. این پرونده بار دیگر به تلاش‌های منتسب به سپاه برای انتقام کشته شدن او بازمی‌گردد.

دیدگاه‌های متخاصم در فرآیند دادرسی

مرچنت در دادگاه ارتباط خود با سپاه پاسداران را پذیرفت اما مدعی شد برای حفاظت از خانواده‌اش در تهران ناچار به همکاری شده است. وکلای مرچنت نیز استدلال کردند که او تمایلی جدی به اجرای ترور نداشته و تحت فشار بوده است.

دادستان‌ها این دفاعیات را رد کردند و خواستار حبس ابد بودند اما قاضی پرونده اریک کومیتی با وجود پذیرش نگرانی متهم برای خانواده‌اش، شواهد را نشان‌دهنده انگیزه بالای وی برای آسیب رساندن به آمریکا دانست. قاضی در نهایت حکم بیست و هفت سال و شش ماه زندان را صادر کرد که از خواسته دادستان‌ها کمتر بود.

عواقب حقوقی و تحولات آتی پرونده

تیم وکلای آصف مرچنت اعلام کرده‌اند که به حکم صادره اعتراض خواهند کرد. این تصمیم حقوقی می‌تواند منجر به بررسی مجدد پرونده در مراجع بالاتر شود. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان هزار و چهارصد و پنج اعلامیه رسمی در این خصوص منتشر کرد.

نام‌های متعددی از جمله جو بایدن رئیس‌جمهوری وقت آمریکا و نیکی هیلی نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری نیز به عنوان اهداف مطرح شده بود. هرچند تصور می‌شد هدف اصلی دونالد ترامپ باشد اما طیف وسیعی از مقامات ارشد آمریکا در کانون توجه قرار داشتند.