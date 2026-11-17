آصف مرچنت به اتهام دریافت پول از سپاه پاسداران و توطئه ترور دونالد ترامپ و جو بایدن، به ۲۷ سال زندان محکوم شد. جزئیات کامل این پرونده و اهداف دیگر.

آصف مرچنت ، مرد اهل پاکستان که پیش‌تر به اتهام سازمان‌دهی طرح‌های ترور یستی با حمایت سپاه پاسداران محکوم شده بود، روز سه‌شنبه به ۲۷ سال و نیم زندان فدرال محکوم شد. این حکم پس از آن اعلام گردید که مرچنت در ماه مارس و اندکی پس از آغاز جنگ ایران، به دو اتهام اصلی ترور یستی و توطئه برای قتل در ازای دریافت وجه، مجرم شناخته شده بود. او پیش از این با مجازات حبس ابد روبه‌رو بود.

جزئیات پرونده تروریستی و اعترافات مرچنت

مرچنت در جریان محاکمه خود به عنوان شاهد برای دفاع از این موضوع شهادت داد که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را به خدمت گرفته است. این اعترافات نشان می‌دهد که چگونه فرآیند استخدام و سازماندهی این طرح از سوی گروه مورد اشاره انجام شده است. او با دو اتهام سنگین مواجه بود که شامل تلاش برای ارتکاب اقدام تروریستی با ابعاد فراملی و توطئه برای قتل در ازای دریافت پول بود.

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اهداف ترور: ترامپ، بایدن و نیکی هیلی

در شهادت خود، مرچنت اعلام کرد که علاوه بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز یکی از اهداف احتمالی این طرح ترور بوده است. این اسامی نشان‌دهنده تمرکز برنامه بر چهره‌های کلیدی سیاسی و دیپلماتیک ایالات متحده است. مرچنت رسماً به دلیل سازمان‌دهی این طرح و دریافت پول از سپاه پاسداران به زندان افتاده است.

زمینه انتقام‌جویی پس از کشته شدن سلیمانی

این پرونده در بستر تنش‌های پس از کشته شدن قاسم سلیمانی روز ۱۳ دی ۱۳۹۸ شکل گرفت. پس از این رویداد، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در پیامی اعلام کرد که "انتقام سختی" در انتظار کسانی خواهد بود که دست به این کار زده‌اند. او پس از مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی نیز تأکید کرد که آمران و کسانی که در کشته شدن او دخالت داشته‌اند نیز "باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است."

پرونده‌های قضایی و واکنش‌های پیشین

پنج سال پیش، علی القاصی مهر، دادستان وقت تهران، مدعی شد که ۳۶ نفر از جمله دونالد ترامپ در کشته شدن آقای سلیمانی نقش داشته‌اند و برای آن‌ها حکم جلب صادر شده است. ادعای او مبنی بر پیگیری درخواست جلب این افراد از طریق پلیس بین‌الملل توسط این نهاد رد شد. مقامات آمریکا آن اظهارات را "ترفند تبلیغاتی" توصیف کردند و گفتند که هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گیرد.

عواقب حقوقی و آینده پرونده‌های امنیتی

محکومیت آصف مرچنت به ۲۷ سال و نیم زندان فدرال، پایان یک مرحله از پیگرد قانونی این پرونده امنیتی است. این حکم با توجه به سابقه اتهامات تروریستی و اعترافات شهود، پیامد مستقیم اقدامات او در چارچوب برنامه‌های سازمان‌یافته بوده است. پرونده‌های مرتبط با این رویدادها همچنان به عنوان مرجعی برای بررسی روابط امنیتی بین‌المللی و اقدامات متقابل در نظر گرفته می‌شوند.