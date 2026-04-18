دبیرکل سازمان ملل حمله به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان را محکوم کرد. در ایران، آسیب به واحدهای تجاری و وضعیت اقتصادی منجر به هشدار درباره موج تعدیل نیرو شده است. همچنین، حملات ایران به مقرهای پناهندگان سیاسی در کردستان عراق و تنش‌ها در منطقه مرزی لبنان و اسرائیل مورد توجه قرار گرفته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن محکومیت شدید حمله روز شنبه به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان که منجر به کشته شدن یک صلح‌بان و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، بر لزوم توقف فوری چنین حملاتی تاکید کرد. گوترش این حادثه را سومین مورد مرگبار برای صلح‌بانان در لبنان در هفته‌های اخیر عنوان کرد و نگرانی عمیق خود را ابراز داشت.

در همین راستا، نشریه آتیه آنلاین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، گزارشی مبنی بر آسیب دیدن ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری در پی جنگ ۴۰ روزه منتشر کرد. این نشریه هشدار داد که این وضعیت اقتصادی، موجی از تعدیل نیرو را در کشور به همراه داشته و کارشناسان نسبت به افزایش نااطمینانی شغلی، تعلیق قراردادها و احتمال موج جدید تعدیل نیرو در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند. دبیر اجرایی خانه کارگر در ساوه و زرندیه نیز با اشاره به آمارهای نگران‌کننده کاهش اشتغال در استان‌هایی چون اصفهان و خوزستان، تأثیرات قابل توجه این رویدادها بر منطقه ساوه و زرندیه را مورد تأیید قرار داد. وی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی سرمایه اصلی تولید است، خاطرنشان کرد که این نیروی حیاتی امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارد. در پی وضعیت ناگوار اشتغال، ده‌ها نفر از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما، در مقابل اداره کار ایلام و ساختمان فرمانداری چوار تجمع کردند. این تجمع نشان‌دهنده عمق نارضایتی کارگران از شرایط شغلی و عدم رسیدگی به مطالباتشان است. از سوی دیگر، وب‌سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهائی ساکن شیراز، به همراه مهسا ستوده، شهروند بهائی دیگر در این شهر، حدود سه هفته پس از بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. بی‌خبری از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروندان، نگرانی خانواده و نزدیکان آنها را تشدید کرده است. تلاش‌های خانواده‌ها و وکلای این سه شهروند بهائی برای کسب اطلاع از محل نگهداری و وضعیت حقوقی آنها تاکنون بی‌نتیجه مانده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز در بیانیه‌ای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. این ائتلاف شش حزبی، با هشدار نسبت به جسورتر شدن حکومت ایران در ادامه جنایات جنگی و بی‌ثبات‌سازی منطقه در سایه سکوت جامعه جهانی و سیاست سازش با تهران، خواستار ثبت این حملات به عنوان جنایت جنگی شد. در این حملات که کمپ‌های غیرنظامی و مراکز حزب دمکرات کردستان ایران را هدف قرار داد، سه عضو این حزب کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. ائتلاف از دولت عراق خواست به مسئولیت‌های خود در قبال حفظ امنیت پناهندگان عمل کند و این حملات را نقض آشکار توافقات امنیتی خواند. همچنین، انتقاداتی متوجه سازمان ملل متحد به دلیل سکوت در برابر این رویدادها و کشورهای غربی به دلیل معامله‌گری با تهران مطرح شد. در تحولات منطقه‌ای، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی مطابق با توافق آتش‌بس، به عملیات خود در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهند داد. ارتش اسرائیل نیز مدعی شد که اعضای حزب‌الله به گونه‌ای به نیروهای ارتش نزدیک شده بودند که تهدیدی فوری ایجاد می‌کرد. در همین رابطه، سیامک آرام، برگزارکننده تجمع واشینگتن، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، بیان داشت که مسئله حقوق بشر در ایران اولویت اصلی مذاکره‌کنندگان در دولت‌های مختلف آمریکا نبوده است. او تأکید کرد که تلاش شده با حضور در عرصه بین‌المللی، صدای نقض حقوق بشر در ایران به گوش جهانیان برسد و این مسائل قربانی معاملات سیاسی نشوند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اسرائیل انتظار دارد مذاکرات بدون توافق به پایان برسد، هرچند این به معنای بازگشت مستقیم به جنگ نیست. نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله، بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل را «بی‌معنا و اهانت به لبنان» خواند و تأکید کرد که آتش‌بس به معنای توقف کامل اقدامات خصمانه اسرائیل است. وی همچنین اعلام کرد که دولت لبنان تشکیل جلسه نداده و با بیانیه وزارت خارجه آمریکا موافقت نکرده است. در ادامه گزارش‌ها از گزارش‌هایی از توقف و تفتیش شهروندان در ایست‌های بازرسی و همچنین حضور نیروهای حشدالشعبی و فاطمیون در سرکوب نیز منتشر شده است





