محکومیت راسل برند به اتهام تجاوز و آزار جنسی در دادگاه لندن

دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک راسل برند کمدین بریتانیایی را به یک فقره تجاوز و سه فقره آزار جنسی در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ محکوم کرد. شاکیان در این پرونده به پیامدهای سنگین این جرایم اشاره کردند.

دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک در شهر لندن ، راسل برند کمدین و بازیگر ۵۱ ساله بریتانیایی را به اتهامات سنگین تجاوز به یک زن و آزار جنسی سه زن دیگر محکوم کرد. این حکم پس از هفته‌ها بررسی شواهد و شنیدن اظهارات شاکیان در جریان جلسات دادرسی صادر شد که در آن‌ها از تروماها و پیامدهای عمیق این جرایم برای قربانیان صحبت شد.

شهادت قربانیان و پیامدهای روانی جرایم

خبرگزاری رویترز در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان گزارش داد که زنان شاکی در این پرونده، هنگام قرائن اظهارات مربوط به پیامدهای جرایم، جزئیات دردناکی از تجربیات خود و اثرات آن بر زندگی‌شان ارائه کردند. یکی از زنانی که برند در پرونده شکایت او به آزار جنسی محکوم شد، شهادت خود را پشت پرده دادگاه خواند و بیان کرد که پس از آنچه در سال ۲۰۰۴ رخ داده است، هفته‌ها در حالت شوک و آشفتگی کامل به سر برده است. این زن همچنین اشاره کرد که بیش از ۲۰ سال است که احساس شرم و سرزنش را با خود حمل می‌کند و این بار روانی سنگین همچنان او را آزار می‌دهد.

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زنی دیگر که برند در سال ۲۰۰۴ یا ۲۰۰۵ اقدام به آزار جنسی او کرده بود، برند را به صراحت "شکارچی جنسی ناپشیمان" خواند و هیچ نشانه‌ای از پشیمانی را در رفتارهای او مشاهده نکرد. زنی که برند در سال ۲۰۰۹ به او تجاوز کرده بود نیز در دادگاه اظهار داشت که شهرت و مقام برند باعث می‌شد او مدام با یادآوری آن واقعه ترسناک روبه‌رو شود و هیچ‌گاه نتواند از آن فاصله بگیرد یا به زندگی عادی خود بازگردد. این اظهارات نشان‌دهنده تأثیر بلندمدت جرایم جنسی بر روان قربانیان است.

جزئیات حکم دادگاه و رد اتهامات توسط متهم

راسل برند که زمانی از چهره‌های مشهور تلویزیون بریتانیا و بازیگر فیلم‌های هالیوودی بود، در دادگاه تمامی اتهام‌ها را رد کرد و هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت را انکار نمود. با این حال، هیات منصفه پس از چهار هفته محاکمه طولانی، او را به یک فقره تجاوز و سه فقره آزار جنسی در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ محکوم کرد. جالب اینجاست که برند از دو اتهام دیگر تجاوز و همچنین اتهام اقدام به آزار ناشایست، تبرئه شد. این تصمیم هیات منصفه بر اساس دلایل حقوقی و شواهد ارائه شده در دادگاه اتخاذ شده است.

برند در جریان محاکمه ادعا کرده بود که بخشی از زندگی‌اش را با رفتارهایی گذرانده که آن‌ها را "بی‌پروایی و حماقت" توصیف می‌کند، اما تأکید کرده است که رضایت در رابطه جنسی را امری اساسی و غیرقابل مذاکره می‌داند. با این وجود، دادستان‌ها در دادگاه استدلال کردند که او از شهرت و موقعیت اجتماعی خود برای بهره‌کشی جنسی از زنان استفاده می‌کرده است. این پرونده بازتابی از تغییر نگرش جامعه بریتانیا نسبت به سوءاستفاده از قدرت و مقام در زمینه جرایم جنسی است.

بررسی اتهامات جدید توسط پلیس لندن

پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده است که هنوز تحقیقات خود را درباره اتهامات تازه علیه راسل برند متوقف نکرده است. مقامات پلیس اعلام کردند که در حال بررسی دو مورد تجاوز دیگر علیه برند هستند که یکی از این پرونده‌ها به دختری مربوط است که هنگام وقوع رویداد جنایت، تنها ۱۶ سال سن داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند دادرسی برای برخی از قربانیان ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد.

برند در سال‌های اخیر به مفسری ضدساختار سیاسی تبدیل شده بود و حضورش در عرصه عمومی با حاشیه‌های زیادی همراه بود. محکومیت او در این پرونده جنسی، نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای و شخصی او محسوب می‌شود. این حکم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده فعالیت‌های عمومی او داشته باشد و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا و بین‌المللی ایجاد کند. بررسی دقیق‌تر پرونده‌های جدید توسط پلیس متروپولیتن می‌تواند نتایج جدیدی را در ماه‌ها یا سال‌های آینده به همراه داشته باشد.