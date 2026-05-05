وزارت امور خارجه چین، تحریمهای جدید آمریکا علیه کوبا را نقض حقوق بشر و اصول روابط بینالملل خواند و از حاکمیت کوبا حمایت کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین با صدور بیانیه ای، تشدید تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط ایالات متحده علیه جمهوری کوبا را به شدت محکوم کرد.
این اقدام واشنگتن به عنوان نقض آشکار حقوق بنیادین مردم کوبا در زمینه تامین معیشت و دستیابی به توسعه پایدار تلقی شده و مغایر با اصول اساسی حاکم بر روابط بینالملل ارزیابی گردید. در این بیانیه که در تارنمای رسمی وزارت امور خارجه چین منتشر شده، تاکید شده است که اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا، به طور جدی حقوق اساسی شهروندان کوبا را در دسترسی به نیازهای اولیه زندگی و فرصتهای رشد و پیشرفت اقتصادی محدود میکند.
این در حالی است که قوانین و هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی، احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها را به عنوان مبنای تعاملات بینالمللی تعیین میکنند. چین همچنین بر حمایت قاطع خود از حاکمیت ملی و امنیت کشور کوبا تاکید نموده و خواستار پایان فوری تحریمها و فشارها علیه این کشور شده است.
این موضع قاطع چین، در راستای سیاست کلی این کشور در حمایت از کشورهای در حال توسعه و مخالفت با یکجانبهگرایی و تحمیل اراده قدرتهای بزرگ بر سایر کشورها قرار دارد. دولت چین همواره بر اهمیت دیپلماسی و حل مسالمتآمیز اختلافات از طریق مذاکره و گفتوگو تاکید داشته و معتقد است که تحریمها نه تنها راه حل مناسبی برای مشکلات نیستند، بلکه میتوانند به تشدید تنشها و بیثباتی در سطح بینالمللی منجر شوند.
این بیانیه در پی صدور فرمان اجرایی جدید توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، مبنی بر تشدید تحریمها علیه کوبا صادر شده است. دولت آمریکا مدعی است که این اقدام در پاسخ به تهدیدات کوبا برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده انجام میشود، ادعایی که از سوی هاوانا به شدت رد شده است.
وزیر امور خارجه کوبا نیز در واکنش به این تحریمها، آنها را غیرقانونی، محکوم به شکست و مضحک توصیف کرده و تاکید کرده است که این اقدامات نمیتواند اراده و مقاومت مردم کوبا را تضعیف کند
