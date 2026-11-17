آصف مرچنت، عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران، به اتهام توطئه ترور پرزیدنت ترامپ و مقامات آمریکایی به ۳۳۰ ماه زندان محکوم شد. جزئیات پرونده و نقش فدرال بوری این پرونده.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که آصف مرچنت ، شهروند پاکستانی و عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران ، به اتهام تلاش برای سازمان‌دهی ترور دونالد ترامپ و دیگر مقامات عالی‌رتبه آمریکایی، به ۳۳۰ ماه، معادل ۲۷ سال و نیم زندان محکوم شده است. این حکم در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه صادر شد و نقطه عطفی در پرونده‌ای است که نشان می‌دهد توطئه‌های خارجی علیه رهبران آمریکا با جدیت کامل پیگرد قانونی خواهد شد. قاضی اریک کومیتی در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک ، این تصمیم سختگیرانه را به اتهامات شامل تلاش برای ارتکاب اقدام تروریستی فرامرزی و اجیر کردن آدمکش صادر کرد.

جزئیات محکومیت و فرآیند قضایی

این حکم طولانی مدت، نتیجه مستقیم تحقیقات گسترده فدرال بوری و همکاری‌های اطلاعاتی بین‌المللی بود که منجر به کشف نقشه پیچیده‌ای برای حذف فیزیکی هدف اصلی شد. هیئت منصفه پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۴ آصف مرچنت را به تمامی اتهامات وارده مجرم شناخته بود. دادستان کل آمریکا، تاد بلانش، در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که عامل رژیم ایران که برای هماهنگی ترور پرزیدنت ترامپ وارد خاک ایالات متحده شده بود، بالاخره به مجازات قانونی خود دست یافته است. او تأکید کرد که وزارت دادگستری آمریکا توطئه‌های تروریستی خارجی علیه رهبران کشور را هرگز تحمل نخواهد کرد و این حکم نمادی از قاطعیت قانونی در برابر این تهدیدات است.

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نقش سپاه پاسداران و انگیزه انتقامی

بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه، آصف مرچنت اعتراف کرده است که داوطلبانه به سپاه پاسداران پیوسته و آموزش‌های اطلاعاتی تخصصی را دریافت کرده است. مأموریت اصلی او تجسس و اجیر کردن افرادی در خاک ایالات متحده برای انجام عملیات ترور علیه مقامات آمریکایی بود. مرچنت در دادگاه شهادت داد که هدف اصلی مورد نظرش پرزیدنت ترامپ بوده است، اما جو بایدن، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، و نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز به عنوان اهداف احتمالی در نظر گرفته می‌شدند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که انگیزه اصلی این توطئه، انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی آمریکا در دی ۱۳۹۸ بوده است.

شبکه ارتباطی با تهران و تعاملات مخفی

آصف مرچنت از سال ۱۴۰۱ با سپاه پاسداران همکاری می‌کرد و در طی حدود یک سال و نیم، نزدیک به ۱۵ بار با رابط اطلاعاتی خود به نام یوسف مهر‌داد در تهران ملاقات داشته است. این تماس‌های مکرر نشان‌دهنده ساختاریافته و پیوسته بودن این عملیات جاسوسی و تروریستی است. او در فروردین ۱۴۰۳ وارد آمریکا شد و برای اجرای نقشه خود با فردی تماس گرفت که بلافاصله موضوع را به فدرال بوری گزارش داد. این تماس اولیه، آغازگر زنجیره‌ای از اقدامات پلیسی بود که منجر به شناسایی کامل هویت و نقشه‌های مرچنت گردید.

دستگیری و شواهد کلیدی پرونده

پس از گزارش تماس مشکوک، مأموران مخفی فدرال بوری با آصف مرچنت وارد تماس شدند و خود را به عنوان آدمکش معرفی کردند. مرچنت که از شناسایی شدن توسط پلیس بی‌خبر بود، با مأموران مخفی ملاقات کرد و مبلغ ۵۰۰۰ دلار را به عنوان پیش‌پرداخت برای انجام عملیات ترور به آن‌ها پرداخت کرد. این پرداخت نقدی، یکی از محکم‌ترین شواهد علیه او بود. مرچنت پیش از خروج از آمریکا بازداشت شد و بررسی تجهیزات الکترونیکی او نشان داد که او به دقت درباره گردهمایی‌های انتخاباتی پرزیدنت ترامپ تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات می‌کرده است.

هشدار مقامات آمریکا به عوامل خارجی

اسکات پروکتور، از مقامات ارشد بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت که سپاه پاسداران آصف مرچنت را برای انتقام‌گیری اعزام کرده بود و این حکم یک هشدار جدی به عاملان خارجی است که قصد اجرای عملیات تروریستی در آمریکا را دارند. جوزف نوسلا، دادستان فدرال ناحیه شرقی نیویورک، نیز با تأکید بر این نکته که آمریکا با تمام ظرفیت قانونی خود با توطئه‌های رژیم ایران و عوامل وابسته به آن مقابله خواهد کرد، از قاطعیت سیستم قضایی ایالات متحده سخن گفت. این پرونده نمونه‌ای بارز از نظارت امنیتی دقیق و پاسخ سریع به تهدیدات مستقیم علیه بالاترین مقامات اجرایی آمریکا است.