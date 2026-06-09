محکومیت روحانی منتقد و تغییرات کنکور؛ دو خبر مهم از قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی منتقد، به شش سال حبس و خلع لباس محکوم شد. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل یازدهم در کنکور را مثبت کرد و دانشآموزان معترض به تغییرات قوانین کنکور در استان‌های مختلف دست به اعتراض زدند.

در روزهای اخیر دو خبر مهم در ایران بازتاب گستردهای داشته است. نخست، صدور حکم شش سال حبس برای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، روحانی منتقد و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، توسط دادگاه ویژه روحانیت.

دوم، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر نحوه تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری از قطعی به مثبت. این دو رویداد هر یک بازتابهای سیاسی و اجتماعی متفاوتی داشته و اعتراضاتی را به دنبال داشته است. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی که پیشتر در مناظرهای جنجالی با حامد کاشانی درباره روایتهای شیعی از شهادت فاطمه زهرا و امام جواد سخن گفته بود، از سوی دادگاه ویژه روحانیت به شش سال حبس، پرداخت جزای نقدی و خلع لباس روحانیت محکوم شد.

او که از ابتدای فروردین در بازداشت به سر میبرد، با اتهامهایی از جمله تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تجمع علیه امنیت داخلی مواجه بود. سلیمانی در نامهای از زندان، کیفرخواست را ضعیف و بیپایه خوانده و خواهان برگزاری دادگاه علنی شد. او پیشتر از نحوه بازداشت و سلول انفرادی انتقاد کرده بود. این حکم در حالی صادر شده که پیشتر حملات رسانهای و فیزیکی به وی صورت گرفته بود.

در خبر دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه خود تصمیم گرفت تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور به صورت مثبت اعمال شود. این بدان معناست که نمرات نهایی این پایه تنها در صورتی در نتیجه کنکور محاسبه میشود که به نفع داوطلب باشد. همچنین داوطلبان میتوانند برای ترمیم نمره در یک یا چند درس اقدام کنند. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده دانشآموزان در بیش از بیست استان ایران گرفته شد.

دانشآموزان از تغییرات مکرر قوانین کنکور و تأثیر قطعی معدل بر فشار روانی خود شکایت داشتند. در برخی شهرها از جمله یزد و قم، برخوردهای خشونتآمیزی با معترضان گزارش شد و چندین دانشآموز زخمی یا بازداشت شدند. این مصوبه هنوز نیاز به تأیید رئیس جمهور دارد





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