حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی با محکومیت گسترده بینالمللی مواجه شده و نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران را افزایش داده است. رهبران جهان خواستار توقف این حملات و بازگشت ایران به میز مذاکره شدهاند.
حملات اخیر پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی موجی از محکومیت های بینالملل ی را برانگیخته است. فریدریش مرتس ، صدراعظم آلمان ، این حملات را بهشدت محکوم کرده و ضمن اعلام همبستگی با مردم امارات و شرکای منطقهای، خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره، پایان دادن به تهدید بستن تنگه هرمز و توقف برنامه هستهای شده است.
او تاکید کرده که هیچ تهدیدی علیه شرکای منطقهای آلمان قابل قبول نیست. این واکنش در حالی صورت میگیرد که پادشاه بحرین نیز حمایت کامل کشورش از هرگونه اقدامی را که امارات متحده عربی برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود انجام دهد، اعلام کرده است. عربستان سعودی نیز از طریق خبرگزاری دولتی خود، محکومیت ولیعهد این کشور به حملات ایران را اعلام نمود. واکنشها به این حملات تنها به کشورهای اروپایی و عربی محدود نشده است.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، با اشاره به اتحاد راهبردی امارات متحده عربی با تلآویو، این حملات را به منزله ازسرگیری جنگ علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه ارزیابی کرده است. او تاکید کرده که این ائتلاف منطقهای برای امنیت خاورمیانه و خلیج فارس حیاتی است و جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی جدی برای امنیت جهانی محسوب میشود.
بنت همچنین با بیان اینکه حمله ایران به امارات نشاندهنده ضعف این کشور است نه قدرت، خواستار اتخاذ مواضع قاطعانه در برابر تهران شده است. همزمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که بالگردهای MH-60 Seahawk و آپاچی برای مقابله با قایقهای کوچک ایرانی که امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را تهدید میکردند، به کار گرفته شدهاند. رییس پارلمان عربی نیز با محکومیت شدید حملات ایران، بر همبستگی با امارات متحده عربی تاکید کرده است.
در داخل آمریکا نیز واکنشها به این حملات قابل توجه بوده است. دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد، به ضعفهای نظامی این کشور اشاره کرده و گفته که ایران هیچ نیروی دریایی، هوایی، پدافند هوایی و راداری قابل توجهی ندارد. او همچنین به نبود رهبری کارآمد در ایران اشاره کرده است. ترامپ پیشبینی کرده که با پایان یافتن این بحران، قیمت سوختها به سرعت کاهش خواهد یافت.
در مقابل، یک مقام نظامی ایرانی در گفتوگو با صداوسیما، حملات به تاسیسات نفتی فجیره را نتیجه «ماجراجویی آمریکا برای ایجاد یک معبر برای عبور کشتیها در تنگه هرمز» عنوان کرده است. وزارت دفاع امارات نیز اعلام کرده که چهار موشک شلیکشده از سوی ایران را رصد کرده که سه فروند آن رهگیری و منهدم شده و یک فروند در دریا سقوط کرده است. گزارشها حاکی از آتشسوزی گسترده در یک سایت نفتی فجیره در پی این حملات است.
سناتور آمریکایی لیندسی گراهام نیز خواستار پاسخ قاطعانه به ایران برای آسیب رساندن به توان نظامی این کشور شده و تاکید کرده که این پاسخ باید از حمایت امارات باشد تا آمریکا به عنوان متحدی قابل اعتماد شناخته شود. ترامپ همچنین در مصاحبه با شبکه ایبیسی اعلام کرده که هنگام حمله به کشتی کره جنوبی، هیچ اسکورت دریایی وجود نداشته و پدافند امارات توانسته بیشتر موشکها و پهپادها را سرنگون کند و خسارت قابل توجهی وارد نشده است.
این تحولات نشاندهنده افزایش تنشها در منطقه و نگرانیهای بینالمللی در مورد ثبات و امنیت خاورمیانه است
