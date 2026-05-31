محکومیت سه جوان کرد به بیش از ۹ سال حبس در پی اعتراضات دی

محکومیت زندانیان سیاسیاعتراضات دی ۱۴۰۴سرکوب مخالفان
📆5/31/2026 7:11 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه جوان کرد اهل دره‌شهر ایلام که در اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند را به مجموع ۹ سال و ۳ ماه حبس محکوم کرد. این زندانیان در طول بازداشت با ضرب‌وشت، محرومیت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده مواجه شده‌اند.

جمهوری اسلامی سه تن از معترضان دی را به بیش از ۹ سال حبس محکوم کرد. سه جوان کُرد اهل دره‌شهر ایلام و ساکن کرج که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده و در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند، بهنام‌های محمدامین شمسی، امیر امرایی و کامیار امرایی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی جمعاً به ۹ سال و ۳ ماه حبس محکوم شدند.

خبرگزاری حقوق بشری کُردپا در روز یکشنبه ۱۰ خرداد گزارش داد که محمدمین شمسی ۲۹ ساله، امیر امرایی ۲۳ ساله و کامیار امرایی ۲۲ ساله هرکدام با حکم سه سال و یک ماه حبس مواجه شده‌اند. این سه جوان در طول دوران بازداشت بارها توسط زندانبانان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به مدت ۱۰ روز برای بازجویی در سلول‌های انفرادی و در مکانی نامشخص نگهداری شده‌اند.

آنان در طول بازداشت و بازجویی از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند. نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به افزایش سرکوب مخالفان توسط رژیم جمهوری اسلامی هشدار داده و خواستار توقف این سرکوب‌ها شده‌اند. در مقابل مقامات باقیمانده از جمهوری اسلامی بر ادامه این سرکوب‌ها اصرار دارند.

در یکی از تازه‌ترین موارد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس رژیم ایران، در ۷ خرداد از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به‌خاطر موج اعدام‌ها و سرکوب‌ها تشکر و قدردانی کرد

