محکومیت راسل برند به ۱۰ سال زندان + بحران نفتی خلیج فارس

محکومیت راسل برند به ۱۰ سال زندان به اتهام تجاوز، اعلام بستن ساحل خورفکان به دلیل آلودگی نفتی و دیپلماسی ترکیه و چین در خاورمیانه.

راسل برند ، کمدین و مجری مشهور بریتانیایی روز دوشنبه ۱۸ آبان در دادگاه کراون ساوثوارک لندن به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد. این حکم پس از آن صادر گردید که او به اتهام تجاوز به یک زن و آزار جنسی سه زن دیگر، که رخدادها در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ اتفاق افتاده بودند، مقصر شناخته شد. قاضی جوئل بناتان در جریان رسیدگی به پرونده، برند را فردی توصیف کرد که باور داشت شهرت به او اجازه می‌دهد هر زمان و هر طور که مایل است رفتار کند.

حکم زندان برای کمدین هالیوود

برند که پیش‌تر به عنوان همسر کتی پری، خواننده پاپ آمریکایی نیز شناخته می‌شد، در تمام مراحل دادرسی تمام اتهام‌های وارد شده به خود را رد کرد. با این حال، دادگاه او را به عنوان مجرم شناخت و او را به عنوان کسی توصیف کرد که از موقعیت خود برای سواستفاده استفاده می‌کرده است. یکی از قربانیان این ماجرا که در سال ۲۰۰۹ مورد تجاوز قرار گرفته بود، در بیانیه‌ای که دادستان‌ها قرائت کردند، از آسیب روحی عمیقی سخن گفت که تا امروز همراه اوست و اغلب پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

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پلیس متروپولیتن لندن در ادامه این پرونده اعلام کرده است که بررسی دو پرونده تجاوز دیگر متوجه برند نیز در جریان است. یکی از این موارد مربوط به دختری است که در زمان وقوع حادثه ۱۶ سال سن داشته است. فرمانده پلیس در روز جمعه اعلام کرد که احتمال وجود شکایات و موارد بیشتر بسیار محتمل است و تعجب نخواهد کرد اگر اتهامات دیگری نیز مطرح شود. برند که در فیلم‌های محبوبی مانند او را به یونان برسان و فراموش کردن سارا مارشال نقش آفرینی کرده بود، از دو اتهام تجاوز دیگر و یک اتهام شروع به آزار جنسی تبرئه شده است.

بستن ساحل خورفکان و آلودگی نفتی

در سمت دیگر جهان، شهرداری خورفکان در امارات متحده عربی روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که یکی از سواحل این منطقه را موقتاً بسته است. این اقدام در پی شناسایی لکه‌های نفتی در آب‌های نزدیک ساحل اللولوئیه و تشدید حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز اتخاذ شده است. فیم تزویننبورگ، بازرس محیط زیست سازمان پکس (صلح هلند) به خبرگزاری فرانسه گفته است که تصاویر ماهواره‌ای روز یکشنبه لکه‌های نفتی را در نزدیکی ساحل شرقی امارات متحده عربی نشان می‌دهند.

این آلودگی بخشی از بحران بزرگتری است که طی هشت ماه گذشته از آغاز درگیری‌ها در تنگه هرمز شکل گرفته است. در این بازه زمانی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ می‌گذرد، ده‌ها نفتکش در این تنگه استراتژیک هدف حملات موشکی، پهپادی و برخورد با مین‌های دریایی قرار گرفته‌اند. ایران عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان را تخلف و ناایمن اعلام کرده و در مواردی به شناورهای عبوری حمله کرده است. آمریکا نیز با توقف یا تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی این روند را دنبال کرده است.

تلاش دیپلماتیک ترکیه و چین

در زمینه تنش‌های خاورمیانه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که نگرانی‌ها درباره احتمال حمله مجدد به ایران را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. اردوغان که در مسیر بازگشت از جمهوری آذربایجان به خبرنگاران صحبت می‌کرد، تأکید کرد که تمام تلاش آنکارا برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بود که این گفتگوی تلفنی با تأکید بر کاهش تنش‌ها میان واشینگتن و تهران انجام شده است.

همزمان، وزارت خارجه چین سفر جای جون، فرستاده ویژه این کشور به خاورمیانه به ایران را تأیید کرد. جای جون در دیدار با علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر راهکارهای سیاسی و بازگرداندن ثبات منطقه تأکید کرد. این مقام چینی پیش از سفر به ایران، در عمان و عربستان سعودی نیز دیدار داشته است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این سفر را ادامه رایزنی‌های نزدیک میان دو کشور دانست.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا از چین خواسته است تا از نفوذ خود برای ترغیب ایران به توافق با آمریکا استفاده کند. دونالد ترامپ نیز پیش‌تر گفته بود که در دیدارهای خود با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ احتمالاً درباره ایران گفتگو خواهد کرد. این تحولات دیپلماتیک همزمان با افزایش ناامنی در خلیج فارس و ادامه پرونده‌های قضایی در غرب رخ می‌دهد.