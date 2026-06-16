دادگاهی در سوئد مردی ۶۱ ساله را به اتهام قوادی شدید و وادار کردن همسرش به ارائه خدمات جنسی در ازای دریافت پول به چهار سال و پنج ماه زندان محکوم کرد. این پرونده که با پرونده ژیزل پلیکو در فرانسه مقایسه شده، بازتاب گسترده‌ای داشته است.

دادگاهی در سوئد مردی ۶۱ ساله را به اتهام وادار کردن همسرش به ارائه خدمات جنسی در ازای دریافت پول به چهار سال و پنج ماه زندان محکوم کرد.

دادگاه روز سه‌شنبه اعلام کرد این مرد به اتهام قوادی اقدام به تجاوز، ضرب و جرح و تهدید مجرم شناخته شده است. به گفته دادگاه این اقدامات طی سه سال رخ داده است. در بیانیه دادگاه آمده است که این مرد همسرش را وارد فعالیت‌های مرتبط با تن‌فروشی کرده و مسئولیت بخش عمده هماهنگی و مدیریت این فعالیت‌ها را نیز بر عهده داشته است.

دادگاه همچنین تاکید کرد که به دلیل سوءاستفاده بی‌رحمانه از این زن، اتهام قوادی در سطح شدید تشخیص داده شده است. به گفته دادستان حدود ۱۲۰ نفر در این پرونده شناسایی شده‌اند؛ پرونده‌ای که در سوئد بازتاب گسترده‌ای داشته است. برخی این پرونده را با پرونده ژیزل پلیکو در فرانسه مقایسه کرده‌اند؛ زنی که همسرش در سال ۲۰۲۴ با بیهوش کردن او و فراهم کردن زمینه تجاوز ده‌ها مرد به وی محکوم شد.

یوهان آلبرگ، قاضی پرونده گفت: رسیدگی به این پرونده روندی طولانی و دشوار بوده است. پوشش رسانه‌ای گسترده پرونده نیز فشار مضاعفی بر بسیاری از افراد وارد کرده است. ایدا آنرشتدت، دادستان پرونده، در آغاز دادگاه در ماه آوریل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این زن به شدت از همسرش می‌ترسید.

قاضی پرونده اعلام کرد دادگاه به این نتیجه رسیده است که مرد با اعمال نفوذ و اجبار، همسرش را وادار می‌کرد اعمال جنسی را روی خود انجام دهد، آن‌ها را به صورت آنلاین پخش کند، مشتریان جنسی بیشتری بپذیرد و حتی همسایه‌ها و مشتریان را برای برقراری رابطه جنسی با او ترغیب کند. به گفته دادگاه، این رفتارها در بسیاری از موارد با اصرار مداوم، تحقیر و استفاده از زبان توهین‌آمیز همراه بوده است.

با این حال دادگاه هشت اتهام تجاوز علیه این مرد را رد کرد. قضات اعلام کردند که در هفت مورد مشخص نبود مشارکت زن داوطلبانه بوده یا نه و در یک مورد نیز ماهیت دقیق اعمال جنسی روشن نشده بود. دادگاه همچنین اعلام کرد که از میان ۲۹ مرد متهم به پرداخت پول برای برقراری رابطه جنسی با این زن، ۲۸ نفر محکوم شده‌اند.

دو نفر از آن‌ها به زندان محکوم شدند و سایرین جریمه نقدی یا احکام تعلیقی دریافت کردند. تحقیقات پلیس در این پرونده با شناسایی تعداد زیادی از مشتریان همراه بود که برخی از آن‌ها در دادگاه محکوم شدند. دادستان اعلام کرد که این مرد با استفاده از تهدید و ارعاب، همسر خود را مجبور به انجام اعمال جنسی با افراد متعدد می‌کرده است. برخی از این اعمال در منزل مشترک آن‌ها و حتی در حضور فرزندان انجام شده است.

این موضوع نشان‌دهنده عمق فاجعه و بی‌رحمی متهم است. وکلای مدافع متهم سعی در توجیه رفتارهای او داشتند، اما دادگاه با استناد به شواهد متقن از جمله پیام‌های الکترونیکی و ضبط صداها، حکم به محکومیت وی صادر کرد. پس از صدور حکم، سازمان‌های حقوق زن در سوئد بیانیه‌ای صادر کرده و از شجاعت قربانی در شکایت از همسرش تقدیر کردند. این سازمان‌ها خواستار تشدید مجازات‌ها برای چنین جرایمی شدند.

همچنین برخی از نمایندگان پارلمان سوئد خواستار اصلاح قوانین مربوط به تن‌فروشی اجباری و حمایت بیشتر از قربانیان شدند. موضوعی که نشان می‌دهد این پرونده نه تنها یک مسئله قضایی، بلکه یک موضوع اجتماعی و سیاسی نیز شده است. از سوی دیگر، پرونده مشابهی در فرانسه موسوم به پرونده ژیزل پلیکو که در آن یک مرد با بیهوش کردن همسرش زمینه تجاوز ده‌ها مرد را فراهم کرد، توجه عمومی را به این نوع جنایت‌ها جلب کرده است.

کارشناسان حقوقی معتقدند که این پرونده‌ها نشان‌دهنده الگوی تکرارشونده سوءاستفاده از قدرت در روابط زناشویی است و نیاز به تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و آموزشی دارد. در سوئد، این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های قوادی در تاریخ این کشور شناخته می‌شود و انتظار می‌رود که بر رویه قضایی آینده تأثیر بگذارد





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سوئد قوادی تن‌فروشی اجباری خشونت خانگی پرونده قضایی

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