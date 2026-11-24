هیات منصفه فدرال نیویورک هواوی و سه شرکت تابعه آن را به نقض تحریم‌های ایران، کلاهبرداری بانکی و سرقت اسرار تجاری مجرم شناخت. جزئیات کامل این حکم و پیامدهای حقوقی آن را در این خبر بخوانید.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که شرکت چینی هواوی به همراه سه شرکت تابعه خود، به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، کلاهبرداری، پول‌شویی و سرقت اسرار تجاری ، مجرم شناخته شده‌اند. این حکم پس از محاکمه‌ای طولانی و ارائه شواهد متعدد توسط مقامات آمریکایی صادر شده است که نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده این شرکت برای دور زدن قوانین بین‌المللی و کمک به حکومت ایران در زمینه‌های نظارتی بوده است.

حکم هیات منصفه نیویورک و جزئیات اتهامات

هیات منصفه دادگاه فدرال حوزه شرقی نیویورک در تاریخ سوم آذرماه، پس از بررسی مدارک و شهادت‌های متعدد، رأی خود را در پرونده هوایی و سه شرکت وابسته به آن صادر کرد. این شرکت‌های تابعه شامل "هواوی دیوایس"، "فیوچروی تکنولوژیز" و "هواوی دیوایس آمریکا" هستند. هیات منصفه هوایی را در ۱۰ مورد از ۱۲ اتهام وارد شده مجرم شناخت، اما از اتهامات توطئه برای اخلال در اجرای عدالت و توطئه برای فعالیت مجرمانه سازمان‌یافته تبریه کرد.

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موارد محکومیت شامل توطئه برای سرقت اسرار تجاری، کلاهبرداری بانکی و الکترونیکی، توطئه برای فریب دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی و توطئه برای پول‌شویی اعلام شده است. این پرونده نشان می‌دهد که هوایی با استفاده از روش‌های پیچیده و گمراه‌کننده، توانسته است برای مدت طولانی فعالیت‌های خود را در ایران پنهان کند و از سیستم بانکی جهانی سوءاستفاده نماید.

نقش هوایی در نظارت و سانسور اینترنت در ایران

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، هوایی و شرکت‌های تابعه آن با ارائه خدمات کامل راه‌اندازی و تحویل شبکه اصلی اینترنت و گسترش دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه، مستقیماً به حکومت جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند. این شرکت علاوه بر زیرساخت‌های پایه، به حکومت ایران و مجموعه‌ای به نام "زعیم" که وزارت دادگستری آن را بخشی از دستگاه اطلاعاتی ایران معرفی می‌کند، برای نظارت و سانسور دسترسی کاربران به اینترنت کمک کرده است.

شهادت‌های ارائه‌شده در دادگاه نشان داد که هوایی دوربین‌های نظارتی نیز تامین کرده بود که به حکومت ایران امکان می‌داد فعالیت‌های اعتراضی را زیر نظر بگیرد. اگرچه بیانیه وزارت دادگستری درباره زمان و محل دقیق استفاده از این دوربین‌ها یا اعتراض‌های خاصی که با استفاده از این تجهیزات رصد شده‌اند، توضیح بیشتری نداد، اما این ادعاها نشان‌دهنده نقش حیاتی این شرکت در ابزارهای سرکوب اینترنتی بوده است.

هوایی فعالیت تجاری خود در ایران را با نام "اسکای‌کام" پیش می‌برد و بارها درباره ماهیت این فعالیت‌ها به بانک‌ها، روزنامه‌نگاران و دولت آمریکا اطلاعات خلاف واقع داد. این شرکت ادعا می‌کرد به حکومت، نیروهای نظامی یا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمک نمی‌کند، از سال ۲۰۱۱ فعالیت‌های خود در ایران را محدود کرده است و تمامی تحریم‌های قابل‌اعمال علیه حکومت ایران را رعایت می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرد هوایی از نادرست و گمراه‌کننده بودن این اظهارات آگاه بود.

سرقت اسرار تجاری و سوءاستفاده از سیستم بانکی

بخش دیگری از این پرونده به سرقت فناوری شرکت‌های آمریکایی مربوط می‌شود. وزارت دادگستری اعلام کرد که هوایی کد منبع روترهای سیسکو و اطلاعات محرمانه فناوری آنتن شرکت کوینتل را سرقت کرده است. همچنین این شرکت از طریق یک پژوهشگر دانشگاهی به اطلاعات و سخت‌افزار اختصاصی شرکت سی‌ان‌ایکس دست یافته است. علاوه بر این، یکی از کارکنان هوایی قطعه‌ای از ربات آزمایشگر تی‌موبایل را در کوله‌پشتی خود پنهان کرده و از آزمایشگاه خارج کرده بود.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در دادگاه، هوایی با دروغ‌گویی به بانک‌ها درباره فعالیت‌هایش در ایران، به میلیاردها دلار پول و خدمات تسویه معاملات دلاری دسترسی پیدا کرد. این امکانات به گسترش حضور این شرکت در بازار جهانی خدمات مخابراتی کمک کرد. جوزف نوسلا جونیور، دادستان فدرال حوزه شرقی نیویورک، رأی هیات منصفه را گامی برای پاسخگو کردن هوایی بابت فعالیت‌هایی دانست که شامل "همکاری چندین‌ساله با نهادهای تحریم‌شده در ایران، دروغ‌گویی مکرر به بانک‌ها و سرقت‌های آشکار از شرکت‌های فناوری آمریکایی" بود.

در مقابل، برایان هبرلیگ، وکیل هوایی، موفقیت شرکت را حاصل سخت‌کوشی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دانست و گفت بانک‌ها از فعالیت هوایی در ایران اطلاع داشتند. این دفاعیه در حالی مطرح شد که شواهد متعددی مبنی بر پنهان‌کاری سیستماتیک و فریب عمدا نهادها مالی و دولتی وجود دارد. هوایی اسکای‌کام را شریک تجاری خود معرفی می‌کرد، نه شرکتی که به‌طور کامل در مالکیتش بود، در حالی که تمام عملیات تحت کنترل مستقیم این شرکت چینی بوده است.

پیامدهای حقوقی و افق آینده پرونده هوایی

دادگاه در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۶ درباره نوع و میزان مجازات هوایی و سه شرکت تابعه آن تصمیم خواهد گرفت. این شرکت‌ها ممکن است به پرداخت جریمه نقدی، ضبط اموال و جبران خسارت محکوم شوند. این تاریخ تعیین‌کننده سرنوشت نهایی این پرونده طولانی و تعیین‌کننده استانداردهای جدید برای شرکت‌های چندملیتی در حوزه فناوری است. مجازات‌های سنگین می‌تواند الگویی برای برخورد با سایر شرکت‌هایی باشد که سعی در دور زدن تحریم‌ها دارند.

تشدید فشار بر مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در شرایط فعلی، محکومیت هوایی را در یک بستر گسترده‌تر نشان می‌دهد. ایالات متحده فشار بر شبکه‌های واسطه جمهوری اسلامی را افزایش داده است، شبکه‌هایی که علاوه بر فروش و حمل نفت، انتقال درآمدها و دسترسی به ارز را ممکن می‌کنند. این اقدامات نشان می‌دهد محدود کردن دسترسی به پول حاصل از صادرات، در کنار کاهش فروش نفت، از محورهای اصلی فشار واشینگتن است.

پرونده هوایی نشان می‌دهد پنهان کردن معاملات مرتبط با ایران، علاوه بر تحریم‌های مستقیم، می‌تواند برای شرکت‌های خارجی پیامد کیفری داشته باشد. وزارت دادگستری آمریکا با پیگیری این پرونده، پیامی قاطع برای شرکت‌های بین‌المللی ارسال کرده است که هرگونه تلاش برای فریب سیستم بانکی جهانی یا کمک به نهادهای تحریم‌شده، با عواقب جدی حقوقی و مالی همراه خواهد بود. این حکم می‌تواند تأثیرات عمیقی بر استراتژی‌های جهانی شرکت‌های فناوری بزرگ داشته باشد.