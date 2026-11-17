دادگاه فدرال نیویورک آصف مرچنت، عامل سپاه پاسداران، را به ۲۷ سال زندان محکوم کرد. او به دستور تهران برای ترور ترامپ به آمریکا سفر کرده بود.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا رسماً اعلام کرد که آصف مرچنت ، شهروند پاکستانی و عامل مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل نقش فعال در برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ و سایر مقامات بلندپایه آمریکا، به ۲۷ سال و نیم زندان محکوم شد. این حکم سنگین در راستای برخورد قاطع با تهدیدات تروریستی خارجی علیه شهروندان و رهبران آمریکایی صادر گردید.

جزئیات حکم دادگاه فدرال بروکلین

بر اساس اطلاعیه رسمی دادستانی فدرال ناحیه شرقی نیویورک، اریک کومیتی، قاضی دادگاه فدرال بروکلین، در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه حکم ۳۳۰ ماه (معادل ۲۷ سال و نیم) زندان را برای آصف مرچنت امضا کرد. پیش از این نیز، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۴، هیات منصفه این دادگاه، وی را در دو اتهام سنگین "تلاش برای اقدام تروریستی فرامرزی" و "اجیر کردن آدمکش" مقصر و گناهکار شناخته بود. تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، با اشاره به این حکم تأکید کرد که وزارت دادگستری هرگونه توطئه تروریستی خارجی علیه رهبران کشورش را تحمل نکرده و تا زمان پاسخگو شدن مسئولان این اقدامات مجرمانه از پای نخواهد نشست.

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اعترافات و انگیزه‌های پشت طرح ترور

مرچنت در جریان رسیدگی به پرونده خود، پذیرفت که داوطلبانه به سپاه پاسداران پیوسته و به عنوان یک عامل اطلاعاتی آموزش‌دیده فعالیت می‌کرد. انگیزه اصلی او برای این عملیات، انتقام‌گیری از جمهوری اسلامی به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه، در حمله پهپادی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ بود. او گزارش داد که در سال‌های اخیر، نزدیک به ۱۵ بار در تهران با رابط خود در سپاه، یعنی یوسف مرهرداد، دیدار داشته و آموزش‌های ضدجاساسی دریافت کرده است. هدف نهایی مرچنت، ترور دونالد ترامپ بود، اما او جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت، و نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، را نیز به عنوان اهداف احتمالی دیگر در نظر گرفته بود.

نقش سازمان‌یافته سپاه و عملیات در خاک آمریکا

بر اساس اعترافات مرچنت، او به نمایندگی از سپاه پاسداران وارد خاک آمریکا شد تا افراد را برای انجام قتل‌های سفارشی مقامات دولت این کشور اجیر کند. او در آوریل ۲۰۲۴، بلافاصله پس از یک هفته اقامت در ایران، با هواپیما به آمریکا سفر کرد و یک برنامه پیچیده را برای ترور یک سیاستمدار در یک گردهمایی عمومی طراحی نمود. مرچنت در یک ویدیوی ضبط‌شده که در دادگاه به عنوان مدرک ارائه شد، جزئیات این نقشه را برای یک فرد شرح داد که تصور می‌کرد همکار اوست، اما آن فرد در واقع منبع اطلاعاتی پلیس فدرال آمریکا بود.

توقف عملیات با همکاری پلیس فدرال آمریکا

عملیات تروریستی زمانی متوقف شد که فرد مورد اعتماد مرچنت، موضوع را به پلیس فدرال آمریکا گزارش داد و به عنوان منبع اطلاعاتی همکاری کرد. مرچنت سه بار با افرادی که در واقع ماموران مخفی اف‌بی‌آی بودند، دیدار کرد و برای استخدام آن‌ها مبلغ ۵ هزار دلار پیش‌پرداخت با کمک بستگانش در خارج از کشور واریز نمود. شواهد به دست آمده از رایانه شخصی، تلفن‌های همراه و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی مرچنت، نشان می‌دهد که تمرکز اصلی او بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و ترامپ بوده است. جست‌وجوهای او در گوگل مپس برای یافتن محل گردهمایی ترامپ در نیوجرسی و مطالب ستایش‌آمیز از قاسم سلیمانی در پروفایل‌هایش، ادعاهای دادستانی را تأیید می‌کرد.

واکنش مقامات آمریکایی و آینده عملیات‌های امنیتی

جوزف نوسلا، دادستان فدرال حوزه قضایی شرق نیویورک، بیان کرد که ایران و نیروهای نیابتی آن باید این پرونده را به عنوان نمونه‌ای از قدرت نهادهای مجری قانون آمریکا ببینند. وی هشدار داد که هرگونه برنامه‌ریزی برای حمله به دموکراسی و مردم آمریکا با پیگرد قانونی و متوقف شدن مواجه خواهد شد. آصف مرچنت در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ در ریچموند، ایالت تگزاس، زمانی که قصد داشت برای خروج از کشور به فرودگاه برود، بازداشت شد. این حکم در حالی صادر شد که گزارش‌های سی‌ان‌ان از هشدارهای تازه درباره احتمال حملات با سلاح‌های شیمیایی یا بمب‌های کثیف در واشنگتن، نگرانی‌های امنیتی را مجدداً افزایش داده بود.