محکومیت گسترده حملات ایران به امارات

حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی با محکومیت گسترده بینالمللی مواجه شده است. رهبران و مقامات کشورهای مختلف ضمن اعلام همبستگی با امارات، خواستار توقف اقدامات تحریکآمیز ایران و بازگشت به میز مذاکره شدهاند.
حملات اخیر پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی موجی از محکومیت های بینالملل ی را برانگیخته است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان ، این حملات را بهشدت محکوم کرده و ضمن اعلام همبستگی با مردم امارات و شرکای منطقهای، خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره، پایان دادن به تهدید بستن تنگه هرمز و توقف برنامه هستهای شده است.
او تاکید کرده که هیچ تهدیدی علیه شرکای منطقهای آلمان قابل قبول نیست. این واکنش در حالی صورت میگیرد که پادشاه بحرین نیز حمایت کامل کشورش از هرگونه اقدامی را که امارات متحده عربی برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود انجام دهد، اعلام کرده است. عربستان سعودی نیز از طریق خبرگزاری دولتی خود، محکومیت ولیعهد این کشور به حملات ایران را منتشر کرده و آن را غیرموجه خوانده است.
واکنشها به این حملات در سطح منطقهای و بینالمللی گسترده بوده است. نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، با اشاره به اتحاد راهبردی امارات متحده عربی با تلآویو، این حملات را به منزله ازسرگیری جنگ علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه ارزیابی کرده و بر اهمیت ائتلاف منطقهای برای امنیت خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرده است. او جمهوری اسلامی را همچنان تهدیدی برای امنیت جهانی دانسته و بر ایستادگی در کنار امارات متحده عربی تاکید کرده است.
بنت همچنین معتقد است که این حملات نشاندهنده ضعف، نه قدرت جمهوری اسلامی است. همزمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که بالگردهای MH-60 Seahawk و آپاچی برای مقابله با قایقهای کوچک جمهوری اسلامی که امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را تهدید میکردند، به کار گرفته شدهاند. رییس پارلمان عربی نیز با محکومیت شدید حملات، بر همبستگی با امارات متحده عربی تاکید کرده است. در داخل آمریکا نیز واکنشها قابل توجه بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد، تواناییهای نظامی ایران را زیر سوال برده و گفته که ایران هیچ نیروی دریایی، هوایی، پدافند هوایی و راداری قابل توجهی ندارد و حتی رهبری کارآمدی نیز ندارد. او پیشبینی کرده که در صورت دستیابی ایران به سلاح هستهای، جهان با مشکلاتی بیسابقه مواجه خواهد شد. ترامپ همچنین به کاهش قیمت سوختها پس از حل این بحران اشاره کرده است.
در مقابل، یک مقام نظامی جمهوری اسلامی در گفتوگو با صداوسیما، حملات به تاسیسات نفتی فجیره را نتیجه ماجراجویی آمریکا برای ایجاد یک معبر برای عبور کشتیها در تنگه هرمز عنوان کرده است. وزارت دفاع امارات نیز اعلام کرده که چهار موشک شلیکشده از سوی ایران را رصد کرده که سه فروند آن رهگیری و منهدم شده و یک فروند در دریا سقوط کرده است. گزارشها حاکی از آتشسوزی گسترده در یک سایت نفتی فجیره در پی این حملات است.
سناتور آمریکایی لیندسی گراهام نیز خواستار پاسخ قاطع به ایران برای آسیب رساندن به توان نظامی آن شده و معتقد است که این پاسخ، نشاندهنده بازگشت آمریکا به عنوان متحدی قابل اعتماد و جبران آسیبهای دوران جو بایدن خواهد بود. ترامپ همچنین در مصاحبه با شبکه ایبیسی، فقدان اسکورت دریایی هنگام تیراندازی به کشتی کره جنوبی را مورد انتقاد قرار داده و از عملکرد پدافند هوایی امارات در سرنگون کردن موشکها و پهپادها قدردانی کرده است
