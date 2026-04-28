محمد الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، در سخنان خود پس از انتخابش به عنوان مامور تشکیل کابینه، بر ضرورت ایجاد عراقی متعادل در منطقه و جهان تاکید کرد. او بر اهمیت همکاری احزاب سیاسی و اجتماعی و استفاده از منابع انسانی و طبیعی کشور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز از عملکرد دولت سابق تقدیر کرد و مواضع نوری المالکی را تاریخی توصیف کرد.
محمد الزیدی ، نخستوزیر مکلف عراق، در شب دوشنبه پس از انتخابش به عنوان مامور تشکیل کابینه، با اشاره به چالشهای داخلی و خارجی کشور، بر ضرورت ایجاد عراقی متعادل در منطقه و جهان تاکید کرد.
او در سخنان خود بیان کرد که این مرحله نیازمند تلاشهای بیشتر از سوی تمامی احزاب سیاسی و اجتماعی است. الزیدی با تشکر از روسای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای معرفی او به عنوان نامزد نخستوزیری، بر منابع انسانی و طبیعی کشور به عنوان فرصتهایی برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد. او در ادامه گفت که برنامه کابینه آتی بر ارتقای وضعیت خدماتی و اجتماعی و تعیین اولویتهایی برای مواجهه با خطرات و فرصتها تمرکز خواهد داشت.
الزیدی همچنین بیان کرد که هدف اصلی دولت آینده تبدیل عراق به کشوری متعادل در سطح منطقهای و بینالمللی است. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در جلسهای که شب دوشنبه در کاخ دولتی بغداد برگزار شد، الزیدی را به عنوان نامزد این فراکسیون معرفی کرد و نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق، او را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
این چارچوب در بیانیهای از عملکرد دولت محمد شیاع السودانی در سه سال و نیم گذشته در مواجهه با چالشهای اقتصادی و بینالمللی و مواضع رهبران سیاسی این جریان تقدیر کرد. همچنین، مواضع نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، به عنوان تاریخی و مسئولانه توصیف شد. الزیدی در ادامه گفت که دولت آینده باید با تمرکز بر منابع داخلی و بهبود روابط منطقهای و بینالمللی، به توسعه پایدار عراق بپردازد.
او همچنین بر اهمیت همکاری با گروههای سیاسی مختلف برای رسیدن به اهداف ملی تأکید کرد. در این زمینه، الزیدی بیان کرد که دولت جدید باید با توجه به نیازهای جامعه، برنامههای خود را طراحی کند و از مشارکت فعال مردم در فرآیند توسعه کشور بهرهبرداری کند. او همچنین بر اهمیت ایجاد امنیت و ثبات در کشور برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی تأکید کرد.
الزیدی در پایان گفت که دولت جدید باید با توجه به شرایط منطقهای و جهانی، سیاستهای خارجی خود را به گونهای تنظیم کند که منافع ملی عراق حفظ شود و کشور بتواند نقش مؤثرتری در منطقه ایفا کند
