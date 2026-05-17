محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شد

خبرگزاری تسنیم گزارش داد که محمدباقر قالیباف با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده است. این خبرگزاری که به نهادهای نظامی و امنیتی نزدیک است، نوشت که قالیباف هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف این کشور در ارتباط با چین خواهد بود و سطح اختیارات او با نمایندگان قبلی در امور چین متفاوت است.

پیش از این علی لاریجانی به‌عنوان نماینده ویژه رهبر ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در امور‌ چین فعالیت می‌کردند. آقای لاریجانی از طرف آیت‌الله علی خامنه‌ای نقش ویژه‌ای «در مدیریت قرارداد راهبری» ایران و چین به عهده داشت. سال گذشته مسعود پزشکیان عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، را همزمان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی در چین منصوب کرد





