محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شد

خبرگزاری تسنیم میگوید که محمدباقر قالیباف با پیشنهاد رئیسجمهور و تایید رهبر جمهوری اسلامی « نماینده ویژه ایران در امور چین » شده است. این خبرگزاری که به نهادهای نظامی و امنیتی نزدیک است، نوشت رئیس مجلس «هماهنگکننده بخشهای مختلف این کشور در ارتباط با چین» خواهد بود و سطح اختیارات آقای قالیباف با نمایندگان قبلی در امور چین «متفاوت» است.
پیش از این علی لاریجانی بهعنوان نماینده ویژه رهبر ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی بهعنوان نماینده رئیسجمهور در امور چین فعالیت میکردند. آقای لاریجانی از طرف آیتالله علی خامنهای نقش ویژهای «در مدیریت قرارداد راهبری» ایران و چین به عهده داشت. سال گذشته مسعود پزشکیان عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، را همزمان بهعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور و تامالاختیار جمهوری اسلامی در چین منصوب کرد
