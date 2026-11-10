محمد کبیری: آمادگی منطقه آزاد کیش برای سه مأموریت ملی با اجرای ماده ۶۵

مدیرعامل منطقه آزاد کیش از آمادگی این جزیره برای پذیرش مأموریت‌های حکمرانی هوشمند، منطقه آزاد مالی و توسعه هوش مصنوعی خبر داد. این آمادگی مشروط به اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ، محمد کبیری ، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در آیین بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی چهار طرح دیگر، از آمادگی منطقه آزاد کیش برای پذیرش سه مأموریت ملی خبر داد. این گزارش که عملکرد دو سال اخیر جزیره را نیز دربر می‌گرفت، با شرط اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شد.

مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این مراسم به مناسبت هفته کیش در سالن ابن‌سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به صورت برخط در آن حضور داشت. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیز در این آیین حضور داشتند.

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ماده ۶۵ و سه مأموریت پیشنهادی منطقه آزاد کیش

محمد کبیری اجرای کامل ماده ۶۵ را شرط پذیرش این مأموریت‌ها دانست. به گفته او، تحقق مدیریت یکپارچه و برخورداری مناطق آزاد از اختیارات قانونی از الزامات افزایش چابکی مدیریتی و کاهش موانع اجرایی است. او همچنین اجرای آزمایشی این ماده قانونی را در کیش یا یکی دیگر از مناطق آزاد کشور درخواست کرد.

مأموریت نخست، استقرار نظام حکمرانی هوشمند و پایدار است که اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه نیز در چارچوب آن دنبال خواهد شد. مأموریت دوم ایجاد منطقه آزاد مالی است که ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری آن بین ۵۰۰ میلیون تا پنج میلیارد دلار طی سال آینده پیش‌بینی شده است.

مأموریت سوم توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است. با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد منطقه‌ای تخصصی در حوزه هوش مصنوعی در کیش در حال پیگیری است.

تجربه مناطق آزاد جهان در جذب سرمایه برای کیش

محمد کبیری با اشاره به وجود بیش از شش هزار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در جهان، به تجربه شنژن چین و مرکز مالی بین‌المللی دبی استناد کرد. به گفته او، ساختار مدیریتی چابک، اختیارات متناسب، مقررات تخصصی و زیرساخت مناسب در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی نقش مهمی دارند.

از میان ۶۵ شاخص بررسی‌شده، پنج ویژگی مشترک شناسایی شده است. این ویژگی‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های گمرکی، مقررات‌گذاری مستقل در حوزه‌های پولی، مالی و بیمه‌ای، تأمین زیرساخت‌های مناسب و برخورداری از نظام درآمدی پایدار و مستقل است.

کبیری گفت بهره‌گیری از این تجربیات بین‌المللی و اصلاح نظام مقررات‌گذاری می‌تواند زمینه جذب سرمایه بیشتر را فراهم کند. او این موضوع را با توجه به محدودیت‌های ساختارهای موجود و حجم سرمایه مورد نیاز برای توسعه و جبران خسارت‌های اقتصادی مطرح کرد.

پروژه‌های عمرانی، آب و برق کیش تا پایان دولت

تاکنون در دولت چهاردهم ۷۳ پروژه به ارزش بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در کیش به بهره‌برداری رسیده است. برای مراسم ۱۹ آبان نیز ۱۷ طرح با سرمایه‌گذاری ۵۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان آماده افتتاح و چهار طرح با سرمایه‌گذاری ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آماده آغاز عملیات اجرایی شده‌اند.

با بهره‌برداری از واحدهای جدید، ۳۸ مگاوات به ظرفیت نیروگاه گازی کیش افزوده می‌شود و نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳.۲ مگاوات نیز به بهره‌برداری می‌رسد. برنامه‌ریزی شده است با تکمیل طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی، سهم انرژی پاک از تولید برق جزیره تا پایان دولت به ۱۰ درصد افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از افزایش ۱۰ هزار مترمکعبی ظرفیت تولید روزانه آب جزیره خبر داد. با بهره‌برداری از تأسیسات جدید، ظرفیت تولید آب کیش به ۴۰ هزار مترمکعب در روز خواهد رسید. همچنین بهره‌برداری از هفت دکل ارتباطی جدید به ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی کیش و هندورابی کمک می‌کند.