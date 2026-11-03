محمدرضا بهرامن: رشد بخش معدن به جایگزینی نفت نرسیده است

محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی با تشریح درآمد ۱۵ میلیارد دلاری بخش معدن، بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و عدم جایگزینی کامل این بخش با نفت تأکید کرد.

محمدرضا بهرامن ، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتشار بیانیاتی رسمی درباره وضعیت اقتصادی کشور، اعلام کرد که بخش معدن اگرچه در سال‌های گذشته موفق به کسب ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی شده است، اما هنوز به جایگاهی که می‌توانست به عنوان جایگزین اصلی صادرات نفت عمل کند، نرسیده است.

جبران عقب‌ماندگی در بخش معدن ایران

محمدرضا بهرامن در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات بخش معدن در شرایط کنونی توانسته است به رشد مطلوبی دست یابد یا خیر، تصریح کرد که این بخش در حال جبران بخشی از عقب‌ماندگی خود است. وی با اشاره به پتانسیل‌های نهفته در اقتصاد معدنی توضیح داد که نباید معدن را صرفاً به عنوان جایگزین نفت در نظر گرفت، بلکه باید آن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به دلیل مصرف داخلی و خارجی شناسایی کرد.

Also read انتخابات میان‌دوره‌‌ای آمریکا؛ هشت عامل تشدید یا کاهش تنش با ایران

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: "اگر ما ذخایر معدنی نداشتیم، چطور می‌توانستیم کارخانه سیمان راه‌اندازی کنیم؟" وی خاطرنشان کرد که در صورت نبود این ذخایر، مجبور به واردات مصالح بودیم. بهرامن با برشمردن ذخایر بی‌شمار معدنی کشورمان، بیان کرد که تمام مصالح ساختمانی استفاده شده مانند گچ، کاشی و سرامیک مواد معدنی هستند و این‌ها ثروتی است که هر کشوری ندارد.

چالش زیرساخت‌ها و برنامه راهبردی دولت

محمدرضا بهرامن در ادامه صحبت‌های خود درباره میزان رشد بخش معدن بیان کرد که قطعا هنوز به رشدی که می‌بایست برسیم، نرسیده‌ایم. وی با تأکید بر اینکه این کار وظیفه دولت است، گفت که باید روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم به آن رشد مطلوب دست یابیم. ذخایر معدنی در تمام دنیا انفال هستند و ما باید برنامه راهبردی را در بخش معدن خیلی جدی بگیریم.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اقدامات مثبت اخیر خاطرنشان کرد که خوشبختانه برنامه راهبردی در ایران طی ۳ تا ۴ سال اخیر آغاز شده است. خروجی‌های این برنامه، سیاست‌گذاری‌های ما در آینده برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، زیرا باید مشخص کنیم چگونه، کجا و به چه صورت از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنیم. همچنین استفاده از تکنولوژی‌های نوین بر اساس این برنامه راهبردی خواهد بود.

تأثیر شرایط جنگی بر توسعه معدن

محمدرضا بهرامن در پاسخ به این سوال که جنگ اخیر چه تاثیری بر رشد بخش معدن در کشورمان داشت، گفت: جنگ عاملی شد که ما دسترسی‌هایمان را به حداقل رساندیم. همچنین جنگ عاملی شد که نتوانیم توسعه را بیشتر داشته باشیم. ذخایر ما در جنگ از بین نرفت و هیچ اتفاقی در ذخایر کشور در هیچ بخشی نخورد، اما توسعه آن نه متوقف، بلکه کاهش یافت.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توضیح داد که در شرایط جنگی، سیاست‌گذاری‌ها برای مصرف و صادرات تغییر می‌کند، زیرا شبکه حمل و نقل و جابه‌جایی دچار اخلال خواهد شد، اما همیشه این روال ادامه نخواهد داشت. وی همچنین بیان کرد که توسعه بخش معدن متوقف نشده، بلکه کاهش پیدا کرده است.

تأمین مواد ناریه و چالش‌های حمل و نقل

محمدرضا بهرامن با بیان اینکه هیچ مشکلی در ورود ماشین‌آلات نداریم، گفت که ما نه تنها در ایران، که در کل جهان با بالا رفتن هزینه تمام‌شده به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل روبرو هستیم. این افزایش هزینه به دلیل محاصره دریایی و جنگ اقتصادی برای همه تأثیرات منفی داشته است و به طور مثال، هر کسی از چین کالا وارد می‌کند، برایش گران‌تر از قبل تمام می‌شود.

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین چالش بخش معدن در شرایط کنونی چیست، گفت: به دلیل آسیب به زیرساخت‌های کشور در زمان جنگ، یکی از چالش‌های امروز بخش معدن، تامین مواد ناریه است. وی خاطرنشان کرد که از ابتدای جنگ پیش‌بینی امروز را می‌کردیم و برای آن برنامه‌ریزی داشتیم تا تامین موادمان را از دست ندهیم و با دولت مسائل را با هم دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از شرایط بحرانی کشور عبور کنیم.