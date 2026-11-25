معاون اول رئیس‌جمهور از تشکیل ستاد مردمی سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب خبر داد و اعلام کرد این مراسم تا عید فطر ادامه می‌یابد. جزئیات کامل و اهداف ستاد بزرگداشت در متن زیر آمده است.

محمدرضا عارف در نخستین جلسه هیئت دولت، با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از استقبال گسترده داخلی و خارجی برای مشارکت در این مراسم خبر داد. وی تصریح کرد که این مراسم به‌صورت مردمی برگزار شده و ستاد بزرگداشت نقش هماهنگ‌کننده و تسهیلگر فعالیت‌های مردمی را ایفا خواهد کرد. همچنین عارف اعلام نمود که برنامه‌های بزرگداشت تا زمان فرا رسیدن عید فطر ادامه خواهد داشت.

تاکید بر مردمی بودن مراسم و نقش ستاد بزرگداشت

معاون اول رئیس‌جمهور افزود که تقاضاهای زیادی برای مشارکت جدی در سالگرد شهادت رهبر معظم انقلاب وجود داشته و اقدامات خودجوشی نیز در این زمینه آغاز شده است. بر اساس تدابیر ایشان، ستادی برای برگزاری مراسم تشکیل شده که نقش هدایتگر و یاری‌رسان به مشارکت‌های مردمی را بر عهده دارد. عارف با تأکید بر این نکته گفت که دستگاه‌های حاکمیتی صرفاً باید زمینه‌ساز اجرای این برنامه‌ها باشند و هدف اصلی، تبیین شخصیت و میراث فکری امام شهید است.

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تاریخچه تأسیس بسیج و نقش آن در پیروزی‌ها

عارف در بخش دیگری از سخنان خود به تبریک هفته بسیج پرداخت و یادآور شد که این نیرو به فرمان حضرت امام خمینی در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تأسیس شد. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی است، خاطرنشان کرد که امام راحل بارها بر نقش اصلی مردم در پیروزی و تداوم انقلاب تأکید داشته‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود که در هر صحنه‌ای که بسیج به میدان آمد، پیروزی قطعی بود و رمز موفقیت‌های کشور نیز همین نقش‌آفرینی بوده است.

ضرورت تبیین دیدگاه‌ها در حوزه علم و فناوری

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تبیین دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب، به‌ویژه در حوزه علم و فناوری، تأکید کرد. وی گفت که حضور بسیجیان متخصص، به‌ویژه در بخش فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای فراوانی برای کشور به همراه داشته است. عارف خواستار تهیه تولیدات فرهنگی و هنری و اجرای برنامه‌های باکیفیت متناسب با اهداف این مراسم شد و بر تلاش برای تحقق رهنمودهای ایشان در کنار معرفی دیدگاه‌های عمیق و بلندمدت تأکید نمود.

همگرایی ملی برای پیروزی بر دشمن حیله‌گر

عارف در پایان سخنان خود با اشاره به دستاوردهای حضور بسیجیان متخصص در عرصه‌های مختلف کشور، بر ضرورت تداوم این مسیر با همان روحیه بسیجی تأکید کرد. وی افزود که کشور برای پیروزی در برابر دشمن حیله‌گر و مدعی، به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد. همچنین از وزرای مسئول در کمیته‌های ستاد بزرگداشت قدردانی کرد و از آن‌ها خواست اقدامات اجرایی خود را بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آغاز کنند.