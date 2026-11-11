در زمان‌های سرما شدید، مدارس ایران با مشکل عدم روشن شدن بخاری‌ها و گاز مواجه‌اند؛ این وضعیت باعث نگرانی دانش‌آموزان، والدین و مسئولان آموزشی شد.

با فرا رسیدن اوج فصل سرما در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های متعددی از عدم روشن شدن وسایل گرمایشی در کلاس‌های درس به‌صورت پیام‌های پیام‌رسان ایرانیان ارسالی به ایران‌اینترنشنال رسیده است. این پیام‌ها نشان می‌دهد که ارجوانان، تکنیک‌ها و شرایط اقتصادی پیشه‌کارانه در فراهم کردن محیط‌های گرم و سالم آموزشی به‌خطر افتاده‌اند.

قطع گاز و کمبود بودجه، ریشهٔ مشکل است

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، فاطمه مهجرانی، در تاریخ ۱۹ آبان هشدار داد که احتمالی بودن قطع گاز در تهران و دیگر نقاط کشور وجود دارد و با این حال بر سیاست ادامهٔ آموزش حضوری تأکید می‌کند. او با اشاره به بخشنامه آموزش و پرورش، بیان کرد که روشن کردن بخاری‌ها و شوفاژها در این ماه مجاز نیست.

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شیکرگاه در چند پیام، به مشکلات کمبود انرژی و بروز قطعی در گاز و برق اشاره کرد؛ میان آن‌ها یکی از دانش‌آموزان تهران بیان کرد که مدرسه یان، نه برق دارد و نه گاز، و همه دانش‌آموزان مجبورند با کاپشن وارد چالش‌های آموزشی شوند.

از سوی دیگر، بخش اعظم پیام‌ها به ضعف زیرساخت‌های اینترنتی و هزینه بالای بسته‌های اینترنتی اشاره می‌کند؛ در نتیجه، جایگزینی آموزش حضوری با آموزش مجازی با دشواری‌هایی همراه است که در نظرسنجی وایت بالانس، ۶۱٪ پاسخ‌دهندگان این موضوع را به‌عنوان دلیل ترجیح آموزش مجازی می‌شناسند.

وابستگی‌های اقتصادی و تأثیرات اجتماعی در دست بررسی

یک گزارش از وب‌سایت تابناک در تاریخ ۱۵ آبان نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ مدرسه به‌دنبال استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، آسفالت و تعمیرات اساسی در دست اجرا هستند، اما در عین حال پنج تا شش پروژه آموزشی به دلیل مشکلات گاز و برق همرنگی با تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

انتقادهای گسترده در مورد حذف بخاری‌ها در حضور دانش‌آموزان، از جمله کاهش سطح کیفیت آموزشی و افزایش اعتیاد به ویروس‌های تنفسی، باعث شد تا مسئولان آموزشی مانند مدیرکل کمک به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کمی پاسخ‌رسانی کنند.

رسمی از دانش‌آموز مجلس "قهرمانان" در بروجرد اعلام کرده که در هر کلاس دو دوربین نصب می‌شود، اما هیچ نوع گرمایشی در آن‌ها وجود ندارد؛ چرا که مدارس به‌دلیل مقررات آموزش و پرورش، از استفادهٔ امن از وسایل گرمایشی برقی و گازی منع شده‌اند.

پیشنهادات و راهکارهایی پیشنهادی در مواجهه با بحران

یک چندین پیشنهاد در بین والدین و دانش‌آموزان مطرح شده است؛ از جمله درخواست برگزاری کلاس‌های آموزشی در حالت "هم‌زمان آنلاین و حضوری" و یا تعطیلی مدارس در ماه‌های معدوم. یک والدین در پاسخ به بعدی از آن، با اشاره به هزینه بالای دارو و درمان تصاویر، مطرح می‌کند که "اگر این بچه‌ها دچار سرماخوردگی شوند، چگونه می‌توانیم با این قیمت‌ها یک سرماخوردگی ساده را درمان کنیم؟"

پیش از این، توجه به امکانات پیشرفته‌تر در مدارس دولتی به‌عنوان یک گزینه رایج‌تر برای آموزش آموزشی و همچنین هیجان برای تحصیل در حین تعطیلی مدارس، باعث نگرانی‌های فراوانی در جامعهٔ آموزشی شده است؛ در حالی‌که دانش‌آموزان در قدس ندازنده به‌صورت "شوفاژها ناپایدار" و "آب و هوای کلاس" با مشکلات بیش‌تری روبه‌رو می‌شوند.

در نهایت، بحث‌های گسترده در سراسر کشور با توجه به سیاست‌های دست‌وپی‌درآمدهای وزارت، به‌دنبال تعیین راهکارهای حل در کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ به‌خصوص در زمینهٔ تأمین رضایت قطعی گاز، روشن کردن بخاری‌ها و ارائه آموزش مجازی و بهبود انطباق فعالی در مدارس برتر.