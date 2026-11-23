رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمار نگران‌کننده ۵۷ هزار پرونده قضایی یک مرکز تجاری در یک استان، دستور رسیدگی فوری و شناسایی ریشه مشکلات را صادر کرد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه که امروز دوشنبه دوم آذر ماه برگزار شد، بر لزوم برخورد قاطع قضایی با عوامل برهم‌زننده امنیت و معیشت مردم تأکید کرد. او ضمن تحلیل استراتژی دشمن برای مخدوش‌سازی امنیت داخلی، تصریح کرد که افزودن فشارهای اقتصادی و معیشتی نیز در همین چارچوب توطئه‌ها قابل درک است و بخش‌های ذیصلاح باید با ظرفیت‌های اطلاعاتی و انتظامی علیه مخلان امنیت وارد عمل شوند.

هشدار به ۵۷ هزار پرونده قضایی یک مجموعه تجاری

محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از حجم بالای ورودی پرونده‌ها به نظام قضایی، به مصداق بارزی از بروز دعاوی ناشی از ریشه‌های ساختاری اشاره کرد و گزارش مراجع قضایی درباره باز شدن بالغ بر ۵۷ هزار پرونده قضایی توسط تنها یک مجموعه تجاری و فروشگاهی در یک استان کشور را مطرح نمود. رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که معاونت پیشگیری و مرکز توسعه حل اختلاف به‌صورت جدی وارد موضوع شده و علت باز شدن چنین آمار عظیمی توسط یک مرکز تجاری خاص را بررسی کنند.

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رئیس دستگاه قضا هشدار داد که چنانچه هر یک از این ۵۷ هزار پرونده با اعتراض طرفین یا شکایت مواجه شوند، این آمار چندین برابر خواهد شد که مستقیماً به معنای افزایش حجم کار و فشار مضاعف بر قوه قضاییه است. بنابراین، اتخاذ تدبیر عاجل و پیشگیرانه برای برطرف کردن عیوب کار این مرکز تجاری و کاهش ورودی پرونده‌های غیرضروری به دادگستری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اعلام شد.

برخورد با کارگزاران کوتاهی‌کننده و عناصر احتکارگر

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر پیگیری دو جانبه مقوله اخلال در امنیت و معیشت تأکید کرد و افزود که هم کارگزاران داخل دستگاه‌های حکومتی که در تسهیل معیشت مردم کوتاهی یا تقصیر می‌کنند و هم عناصر خارج از حکومت که مبادرت به احتکار اقلام و اخلال در نظام اقتصادی می‌نمایند، مشمول برخورد قاطع و قانونی خواهند بود. این مقام عالی قضایی تصریح کرد که همه کسانی که با عمل خود امنیت یا معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، به حسبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

او همچنین با اشاره به گزارش سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان مسئول مدعو در این نشست حضور داشت، یادآور شد که دشمن از خرداد سال گذشته جنگ وجودی و موجودیتی را علیه ایران تحمیل کرد اما به لطف عنایات الهی و بصیرت مردم، این توطئه نقش بر آب شد. محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد که ضعف‌ها و نقصان‌های موجود نباید باعث نادیده گرفته شدن خدمات و زحمات شبانه‌روزی مسئولان و خادمان مردم شود.

تفسوس موسع قانون شوراهای حل اختلاف و ظرفیت‌های مردمی

رئیس قوه قضاییه تشکل‌های مردمی را نیرویی توانمند در کاستن از حجم پرونده‌ها و هدایت اختلافات به مسیر صلح و سازش دانست و اظهار داشت که اقشار مختلف مردم از ظرفیت‌های شگرفی در امر مصالحه برخوردارند. او بر این باور است که ضروری است بیش از میزان موجود، از ظرفیت‌های مردمی برای به صلح و سازش کشاندن دعاوی بهره گرفته شود و قانون شوراهای حل اختلاف به صورت موسع و نه مضیق تفسیر گردد.

در بخش دیگری از سخنان خود، محسنی‌اژه‌ای با تسلیت رحلت آیت‌الله‌ العظمی وحید خراسانی، وی را یکی از ارکان تدریس و تعلیم فقه و اصول در چندین دهه اخیر دانست. او تأکید کرد که بسیاری از نخبگان حکومتی تربیت‌یافته محضر مراجع عظام هستند و متأسفانه ظرفیت‌های عظیم حوزه‌های علمیه در پیشبرد امور روزمره و مستحدثه به اندازه شایسته مورد عنایت قرار نگرفته است.

رئیس قوه قضاییه دستور داد که معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و بخش‌های ذیصلاح عدلیه برای عملیاتی‌سازی جامع‌تر تفاهم‌نامه پیشین و انعقاد تفاهم‌نامه جدید با مدیریت عالی نهاد حوزه، اهتمام و ابتکار داشته باشند. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز موظف به شناسایی و ترسیم نقشه راه جهت تعامل نظام‌مند میان بدنه عدلیه و حوزه‌های علمیه برای استخراج الگوهای نوین در تدوین قوانین و تفسیر متون حقوقی معرفی شد.

محسنی‌اژه‌ای در پایان با گرامیداشت روز تکریم مادران و همسران شهدا و سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، آنان را مقلدان حقیقی حضرت زهرا(س) خواند که در راه اسلام و ولایت عزیزان خود را تقدیم کردند. او جانفدایان نه ماه اخیر در میادین حضور دشمن‌شکن را پرورش‌یافتگان دامان مادران ام‌البنینی ایران اسلامی دانست که دغدغه‌ای جز کسب رضایت ولی‌امر و ظفرمندی اسلام ندارند.