محسن رضایی با دبیری شورای عالی امنیت ملی و سفر به مسکو، پس از شکست‌های انتخاباتی به یکی از چهره‌های اصلی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بدل شده است.

محسن رضایی ، فرمانده پیشین سپاه پاسداران ، پس از انتصاب به دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در کرملین با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد. او در این سفر پیام مجتبی خامنه‌ای ، رهبر سوم جمهوری اسلامی، را به پوتین رساند و نامه‌ای از جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، را نیز دریافت کرد. این جایگاه تازه، نام رضایی را به تصمیم‌هایی پیوند می‌زند که بر ادامهٔ جنگ، مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران با قدرت‌های خارجی اثر می‌گذارد.

در آخرین انتخاباتی که رضایی برای ریاست‌جمهوری در آن شرکت کرد، شمار رأی‌های باطله از آرای او بیشتر بود. او در انتخابات ۱۴۰۰ با وعدهٔ یارانهٔ ۴۵۰ هزار تومانی وارد میدان شد، اما نتوانست رأی کافی برای رسیدن به پاستور به دست بیاورد. پنج سال بعد، همین نامزد ناکام در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند یکی از تأثیرگذارترین نقش‌ها در تصمیم‌گیری‌های امنیتی ایران باشد.

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دلایل بالا آمدن رضایی در ساختار قدرت پس از جنگ

حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر ارشد ایران در گروه بین‌المللی بحران، معتقد است جنگ اخیر و کشته شدن شماری از چهره‌های ارشد سیاسی و نظامی، فضای تازه‌ای برای رضایی ایجاد کرده است. به گفتهٔ او، حکومت در وضعیتی که نه به صلح پایدار رسیده و نه خطر جنگ از بین رفته، به افرادی نیاز داشت که سازوکار داخلی قدرت را بشناسند و برای بخش‌های گوناگون آن پذیرفتنی باشند.

عزیزی در گفت‌وگو با رادیو فردا به روز اول جنگ چهل‌روزه اشاره کرد و گفت اتفاقاتی آن روز رخ داد که در ادامهٔ جنگ تداوم یافت. به باور او، هدف قرار گرفتن افرادی که وزن سیاسی مستقل داشتند و می‌توانستند تأثیرگذار باشند، بخشی از همین روند بود. او با اشاره به هدف قرار گرفتن علی لاریجانی، گفت وضعیت "نه جنگ، نه صلح" نظام سیاسی را با گزینه‌های محدودی برای ادامهٔ حکمرانی روبه‌رو کرده است.

جانشینی یک مقام کشته‌شده در شورای عالی امنیت ملی، به یافتن فردی آشنا با وظایف اداری محدود نمی‌شود. عزیزی تأکید کرد که دبیر این شورا باید بتواند حمایت قابل‌قبولی در میان نخبگان سیاسی، به‌ویژه نخبگان نظامی و امنیتی، جلب کند. از این منظر، تجربهٔ طولانی رضایی در سپاه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای او نوعی سرمایهٔ درون‌ساختاری به شمار می‌رود.

سابقهٔ فرماندهی رضایی و جایگاه او نزد نخبگان حکومت

محسن رضایی در سال ۱۳۶۰ و در ۲۷ سالگی از سوی روح‌الله خمینی به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد. او شانزده سال، تا سال ۱۳۷۶، در این مسئولیت ماند و بخش عمدهٔ جنگ ایران و عراق در دوران فرماندهی او سپری شد. در همین دوره، سپاه از یک نیروی تازه‌تأسیس به یکی از مهم‌ترین نهادهای نظامی و امنیتی کشور تبدیل شد.

رضایی پس از کنار رفتن از فرماندهی، به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اما به این نهاد انتصابی بسنده نکرد. او در سال ۱۳۸۴ نامزد ریاست‌جمهوری شد و پیش از رأی‌گیری کنار رفت. در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نیز وارد رقابت شد و هر بار شکست خورد. با این حال، پس از شکست در برابر ابراهیم رئیسی، معاون اقتصادی دولت او شد.

عملیات فریب، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های کارنامهٔ او است و دربارهٔ مسئولیت فرماندهان در شکست و تلفات آن بحث‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. رضایی توضیح داده که این عملیات از ابتدا برای فریب طراحی نشده بود، بلکه پس از ناکامی، برای فریب عراق پیش از عملیات بعدی به کار گرفته شد. این توضیح، هم‌زمان با بازگشت این بحث‌ها به رسانه‌ها، همچنان مورد توجه ناظران است.

اختلاف بر سر دیپلماسی و نقش قالیباف در معادلات قدرت

به گفتهٔ حمیدرضا عزیزی، اختلاف بر سر دیپلماسی و امکان توافق با آمریکا، بخشی از نزدیکان مجتبی خامنه‌ای را به جست‌وجوی گزینه‌ای دیگر سوق داد. پیش از ارتقای رضایی، محمدباقر قالیباف، با سابقهٔ فرماندهی در سپاه و ریاست مجلس، از چهره‌هایی بود که امکان ایفای نقشی پررنگ‌تر پیدا کرده بود.

عزیزی گفت قالیباف در ابتدا توانست خود را مطرح کند، اما اختلاف بر سر تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد فرصتی برای رضایی فراهم کرد. رضایی با نزدیک شدن به موضع مجتبی خامنه‌ای، توانست حمایت بخشی از حلقهٔ اطراف رهبر جدید را جلب کند. این تحلیل، هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده و بر برداشت یک تحلیلگر بیرونی استوار است.

پیامدهای احتمالی برای مذاکرات هسته‌ای و روابط خارجی

دبیری شورای عالی امنیت ملی، جایگاهی است که بر ادامهٔ جنگ، مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران با قدرت‌های خارجی اثر می‌گذارد. سفر رضایی به کرملین و دریافت نامه از معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نشان می‌دهد این تصمیم‌ها در سطح بین‌المللی نیز دنبال می‌شود.

در حال حاضر، رضایی هیچ پیروزی انتخاباتی تازه‌ای به دست نیاورده، اما ترکیب قدرت در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که موضع دبیر شورای عالی امنیت ملی در برابر پرونده‌های هسته‌ای و مذاکره با واشنگتن، در ماه‌های پیش رو بیشتر مورد توجه قرار گیرد.