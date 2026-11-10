محسن رضایی ادعاهای آمریکا درباره مذاکرات ایران و آمریکا را دروغ خواند

محسن رضایی ادعاهای آمریکا درباره ادامه مذاکرات ایران و آمریکا و نشست در قطر را رد کرد و گفت تنگه هرمز تا اجرای شروط هفت‌گانه بازگشایی نمی‌شود.

سرلشکر محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشستی در قطر را کاملاً نادرست خواند. او این ادعاها را در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین مطرح کرد و آن را بخشی از تلاشی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران و پایین آوردن قیمت نفت دانست. این موضع‌گیری در شرایطی منتشر شد که روزنامه شرق در شماره سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ خود به تحولات این پرونده پرداخته بود.

رضایی تأکید کرد که تهران همچنان منتظر پاسخ روشن واشنگتن به شروط هفت‌گانه خود است. به گفته او، پاسخ اولیه طرف آمریکایی از نگاه ایران کافی نبوده و جمهوری اسلامی در انتظار موضع صریح و شفاف آمریکا باقی مانده است.

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جزئیات ادعاهای رضایی درباره مذاکرات ایران آمریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به ادعاهای مقام‌های آمریکایی گفت که این روایت‌ها از اساس با واقعیت فاصله دارند. او درباره برنامه‌ریزی برای دیدار میان خود و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز گزارش‌های منتشرشده را کاملاً رد کرد و گفت این خبرها هیچ مبنای واقعی ندارند.

رضایی همچنین تصریح کرد که تهران از طرف آمریکایی خواسته است پاسخی صریح و شفاف به شروط هفت‌گانه ایران بدهد. با این حال، به گفته او، واشنگتن تاکنون چنین پاسخی ارائه نکرده و در عوض پاسخی را مطرح کرده که از نظر ایران فریبکارانه است.

موضع تهران درباره شروط هفت‌گانه و تنگه هرمز

شورای امنیت ملی ایران شروط هفت‌گانه خود را در چارچوب حقوق مردم این کشور تعریف کرده است. رضایی گفت که این شروط به‌صورت رسمی اعلام شده و ایران در انتظار پاسخ آمریکا به آن‌ها است.

مهم‌ترین بخش سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی به تنگه هرمز مربوط بود. او گفت: 'تنگه هرمز تا زمانی که این شروط اجرا نشوند، بازگشایی نخواهد شد.' این جمله نشان می‌دهد که تهران بازگشایی این گذرگاه راهبردی را مستقیماً به اجرای شروط هفت‌گانه خود گره زده است.

رضایی همچنین ادعاهای آمریکا را بخشی از تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران و کنترل قیمت نفت توصیف کرد. از نگاه او، انتشار این روایت‌ها هدفی سیاسی و اقتصادی دنبال می‌کند و نباید به‌عنوان تصویری دقیق از روند مذاکرات پذیرفته شود.

پیامدها برای بازار نفت و مسیر پیش رو

موضع‌گیری رضایی به‌طور مستقیم به بازار انرژی مربوط است، زیرا او قیمت نفت را یکی از اهداف احتمالی انتشار این ادعاها دانست. بسته ماندن تنگه هرمز تا زمان اجرای شروط ایران، اگر ادامه یابد، می‌تواند بر عرضه و قیمت انرژی در بازارهای جهانی اثر بگذارد.

در حال حاضر مسیر پیش رو به پاسخ رسمی واشنگتن به شروط هفت‌گانه ایران وابسته است. تا زمانی که چنین پاسخی منتشر نشود، تهران بر موضع خود درباره تنگه هرمز و نحوه ادامه گفت‌وگوها باقی خواهد ماند و هر ادعای مطرح‌شده درباره نشست یا دیدار جدید، طبق اعلام دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، فاقد پایه واقعی است.