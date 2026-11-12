رئیس قوه قضاییه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند را برای تسریع و تسهیل امور قضایی مردم یک تکلیف قانونی دانست. این سخنان در دیدار با قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران مطرح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه ، در جمع قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در امور قضایی مردم را یک تکلیف قانونی دانست. این سخنان در صبح روز دیدار با قضات بیان شد.

وی در همین دیدار بر توسعه هوشمندسازی فرآیندها برای تسریع و تسهیل امور قضایی و حقوقی مردم تاکید کرد و از قضات خواست برای تسلط بر سامانه‌های هوشمند قضایی مهارت‌آموزی کنند.

Also read رازهای ماندگاری راکی: سفر از ورشکستگی تا افتخار اسکار سیلوستر استالونه

هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در سند تحول و برنامه هفتم

رئیس قوه قضاییه گفت توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سند تحول قضایی، سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته محسنی‌اژه‌ای، قوه قضاییه در زمره دستگاه‌های پیشتاز در عمل به مفاد قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد که روش‌های فناورانه و سامانه‌های هوشمند قضایی برای مردم و مراجعان به عدلیه آرامش و سهولت به همراه دارد. به گفته او، این سامانه‌ها برای قضات نیز بسیار سودمند هستند.

وی اذعان کرد که ممکن است در ابتدای بهره‌برداری از این سامانه‌ها ایراداتی مشاهده شود، اما به مرور این ایرادات برطرف می‌شود. به گفته رئیس قوه قضاییه، نتیجه نهایی رسیدگی‌های دقیق، سریع و کم‌هزینه خواهد بود.

موضع رئیس قوه قضاییه درباره استقامت ملت و جنگ ترکیبی

رئیس قوه قضاییه حضور مستمر و بی‌وقفه مردم در میادین را پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ خواند و آن را عنایتی الهی دانست که بسیاری از توطئه‌های دشمن متجاوز را خنثی کرده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت مردم ایران بیش از ۲۵۰ شب بدون وقفه در حمایت از رزمندگان و در بیعت با نایب امام زمان (عج) حضور داشته‌اند. او افزود ثمرات این حضور در آینده آشکار خواهد شد و هر جوینده حق و استقامت از آن الگو خواهد گرفت.

وی با مقایسه توان دو طرف گفت دشمن در موشک، تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی، عملیات روانی، امپراتوری رسانه‌ای و تبلیغاتی و اعتبارات مالی از ایران غنی‌تر است. با این حال، به گفته او، ایران اسلامی یک دارایی راهبردی به نام ملت مبعوث در اختیار دارد.

رئیس قوه قضاییه جنگ تحمیلی اخیر را جنگی ترکیبی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد. او گفت ایران در چشم جهانیان بزرگ‌تر و باعظمت‌تر از قبل شده است و این امر را حاصل استقامت ملت در دو جنگ تحمیلی اخیر دانست.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها هشدار داد که جنود شیطان با عملیات روانی می‌کوشند وحدت و انسجام مردم را بشکنند و با فشار اقتصادی، مردم را ناامید کنند.

معیشت کارکنان قضایی و برنامه شش‌ماهه دوم ۱۴۰۵

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت نیروهای شرکتی، کارمندان غیررسمی و اعضای شوراهای حل اختلاف با حقوق و دریافتی‌های اندک روزگار می‌گذرانند. او این موضوع را دغدغه قوه قضاییه خواند.

رئیس قوه قضاییه با استناد به آیه شریفه قالوا ربنا الله ثم استقاموا گفت اگر با صبر، حوصله و استقامت در خدمت به مردم، کشور و نظام به موفقیت برسند، وعده نصرت الهی یقیناً تحقق خواهد یافت.

عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، تلفیق مبانی قضای اسلامی با فناوری‌های نوین و ارائه خدمات قضایی در بستر الکترونیکی را نقطه عطفی تاریخی در نظام عدلیه دانست. هدف این رویکرد ارائه خدمات با سرعت، صحت و دقت بیشتر به مردم است.

عتباتی اعلام کرد که با همکاری مجموعه همکاران، برنامه عملیاتی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ دادگستری استان تهران تدوین و ابلاغ شده است. به گفته او، خروجی تلاش‌ها باید در زندگی و امور روزمره مردم نمود عینی و ملموس داشته باشد.