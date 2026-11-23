غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه افزایش فشار اقتصادی را توطئه دشمن دانست و دستور برخورد قاطع قضایی با مخلان امنیت و ضربه‌زنندگان به معیشت مردم را صادر کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی ، تحولات اقتصادی و معیشتی کشور را بخشی از تلاش‌های سازمان‌یافته دشمن برای ایجاد ناامنی دانست. او با تأکید بر این موضوع که کاهش تاب‌آوری اجتماعی مردم هدف اصلی مخالفان است، از تمام دستگاه‌های قضایی خواست تا بدون هیچ‌گونه اغماض و تساهلی، با هرگونه اقدامی که به امنیت داخلی و رفاه شهروندان آسیب برساند، برخورد کنند.

اتحاد امنیت و معیشت در دستور کار قضاییه

رییس قوه قضاییه در تشریح دیدگاه‌های خود اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موظف است به عنوان بازوی قدرتمند در حفظ ثبات کشور عمل نماید. او تصریح کرد که تلاش‌ها برای برهم زدن امنیت و کاهش تاب‌آوری مردم، استراتژی اصلی دشمن بوده و فشارهای اقتصادی نیز ابزاری در همین راستا محسوب می‌شود. بنابراین، برخورد قاطع با کسانی که امنیت و معیشت را مختل می‌کنند، وظیفه‌ای خطیر برای نهاد قضایی است.

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تعریف مخلان امنیت و ضربه‌زنندگان

محسنی‌اژه‌ای در این نشست صراحتاً از واژه‌های "مخلان امنیت" و "ضربه‌زنندگان به معیشت مردم" برای توصیف دشمنان داخلی و خارجی استفاده کرد. او دستورالعمل‌های لازم را جهت شناسایی و برخورد با این گروه‌ها صادر نمود و تأکید کرد که این فعالیت‌ها باید با بهره‌گیری حداکثری از امکانات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی انجام پذیرد تا جلوی گسترش تأثیرات مخرب آن‌ها گرفته شود.

نقش ویژه حوزه‌های علمیه در نظام قضایی

در بخش دیگری از سخنان خود، غلامحسین محسنی اژه‌ای بر لزوم استفاده گسترده‌تر قوه قضاییه از ظرفیت‌های معنوی و فقهی حوزه‌های علمیه تأکید کرد. او یادآور شد که جمهوری اسلامی و به‌ویژه دستگاه قضایی از بدو تأسیس همواره از علوم دینی و علما بهره برده‌اند و این پیوند باید تداوم یابد.

وی به طور مشخص از پژوهشگاه قوه قضاییه خواست تا موضوع بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه را به طور ویژه و با دقت در دستور کار خود قرار دهد. این درخواست نشان‌دهنده تمایل نهاد قضایی به استفاده از دانش فقهی برای حل معضلات حقوقی و اجتماعی کشور با رویکردی اسلامی است.

نتیجه‌گیری و تأکید بر ثبات ملی

سخنان رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که نگاه حاکم بر نهاد عدالت در حال حاضر، تلفیق امنیت و معیشت را یک اصل غیرقابل جدایی می‌داند. هرگونه اقدامی که منجر به بی‌ثباتی یا فقر گردد، تحت پیگرد شدید قضایی قرار خواهد گرفت. این رویکرد در پی آن است تا با ایجاد بازدارندگی، از هرگونه توطئه برای ضربه زدن به اعتماد عمومی جلوگیری کند.