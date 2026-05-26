در میان مواد غذایی که بیشترین سیگنال‌های تحریکی به آن‌ها نسبت داده می‌شود، صدف خوراکی به دلیل غنی بودن از «روی» (زینک) در صدر قرار دارد. شکلات تلخ، آووکادو، انار، توت‌فرنگی، مارچوبه و ادویه‌هایی مانند دارچین، میخک و وانیل نیز در رده‌های بعدی هستند.زنجبیل و جینسینگ نیز اغلب با بهبود گردش خون و افزایش حیاتی عمومی بدن مرتبط دانسته می‌شوند. علاوه بر آن‌ها گیاه «ماکا» ، ریشه‌ای از کوه‌های آند پرو، در سال‌های اخیر به عنوان مکمل غذایی محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

مواد غذایی و نوشیدنی‌هایی که تصور می‌شود میل جنسی را تحریک می‌کنند، جایگاه ویژه‌ای در تخیل و فرهنگ عامه دارند؛ اما وقتی نوبت به علم می‌رسد، پاسخ‌ها بسیار مبهم‌تر می‌شوند.

واژه «آفرودیزیاک» که در فارسی اغلب «محرک جنسی» ترجمه می‌شود، ریشه در نام «آفرودیت»، الهه عشق در یونان باستان دارد. از دیرباز، فهرست بلندی از محصولات از صدف خوراکی و ادویه‌جات گرفته تا زنجبیل، زعفران، کاکائو، سیر و حتی الکل، به عنوان محرک‌های توان جنسی شناخته شده‌اند. با این حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پشت این شهرت، ترکیبی از سنت‌ها، نمادها، باورهای فرهنگی و انتظارات روانی نهفته است





