بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح، علیرغم نیاز شدید به درمانهای تخصصی قلبی، از مراقبتهای پزشکی محروم است. در همین زمان، گفتوگوی تلفنی پوتین و ترامپ درباره برنامه هستهای ایران و جنگ اوکراین، همراه با پیشنهادهای جدید روسیه، تنشهای دیپلماتیک را تشدید کرده است. همچنین، وزیر جنگ آمریکا در کنگره با نمایندگان مخالف جنگ ایران به جدال لفظی پرداخت و گفتوگوی احتمالی نتانیاهو با ترامپ نیز لغو شد.
بنیاد نرگس محمدی به نقل از وکلای او اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح، علیرغم نیاز شدید به درمانهای تخصصی قلبی، از مراقبتهای پزشکی محروم است و مقامات قضایی مانع اعزام او به بیمارستان شدهاند.
در پیام منتشر شده آمده است: «با وجود تأیید رسمی پزشکی قانونی زنجان مبنی بر نیاز محمدی به حداقل یک ماه مرخصی استعلاجی، دادستان تهران همچنان مانع آزادی او میشود. » وکلای محمدی وضعیت کنونی سلامت او را بحرانی توصیف کرده و گزارش دادهاند که فشار خون او در سه روز گذشته بهطور خطرناک بین ۱۵ تا ۱۷ نوسان داشته و بدن او به داروهای تجویز شده پاسخ نداده است.
به گفته آنها، محمدی در هفتههای گذشته بیش از ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن داشته و از درد مداوم قفسه سینه، سردرد و حالت تهوع مکرر رنج میبرد. شیرین اردکانی، یکی از وکلای محمدی، در بخشی از پیام بنیاد نرگس محمدی گفته است: «جمهوری اسلامی با محروم کردن محمدی از مراقبتهای پزشکی حیاتی، پیام صریحی را به جامعه بینالمللی مخابره میکند؛ اینکه صدای منتقدان باید خاموش شود، حتی اگر به قیمت یک مرگ تدریجی باشد.
این محرومیت از درمانهای ضروری، زیر پا گذاشتن آشکار اصل کرامت انسانی است که طبق قوانین بینالمللی حق هر انسانی محسوب میشود و به وضوح مصداق شکنجه است. » به نوشته بنیاد، تاکنون دو فوقتخصص قلب در زنجان محمدی را معاینه کردهاند و هر دو بهصراحت اعلام کردهاند که امکان درمان او در زنجان وجود ندارد. آنها امکانات موجود در بیمارستانهای زنجان برای انجام این روند درمانی و مراقبتهای پس از آن را ناکافی میدانند.
با این حال، معاون دادستان تهران در جواب نامه پزشکی قانونی زنجان درباره محمدی، اعلام کرده است که با توجه به «پیشرفتهای پزشکی در جمهوری اسلامی»، نیازی به اعزام او به بیمارستانی در تهران نیست و او باید در همان زنجان درمان شود. در همین زمان، خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از دستیاران رییسجمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشنهادهای تازهای برای حل مناقشه برنامه هستهای جمهوری اسلامی ارائه داده است.
پیشتر کرملین اعلام کرده بود که پوتین و ترامپ، چهارشنبه ۹ اردیبهشت در تماسی تلفنی درباره برنامه هستهای ایران و جنگ اوکراین گفتوگو کردند. پوتین همچنین پیشنهاد داد همزمان با سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در ماه آینده، یک آتشبس موقت در اوکراین برقرار شود. این گفتوگو در حالی انجام شده که تنشها بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا و روسیه به شمار میرود.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در پاسخ به سوال نماینده کنگره درباره زمان احتمالی پایان جنگ ایران، گفت ارتش آمریکا هرگز درباره اینکه تا چه مدت به یک ماموریت متعهد خواهد ماند، دست خود را برای دشمن رو نمیکند. کریسی هولاهان، نماینده دموکرات، از هگست پرسید: «فقط در حد یک برآورد کلی، فکر میکنید چند ماه دیگر زمان لازم دارید تا بتوانید عملیات را با موفقیت به پایان برسانید؟
و فکر میکنید چند میلیارد دلار دیگر از این نهاد درخواست خواهید کرد؟ » هگست که چهارشنبه ۹ اردیبهشت برای شرکت در جلسه بررسی پیشنهاد بودجه نظامی سال آینده در کنگره حاضر شده بود، از ارائه هرگونه برآورد مشخص درباره مدت ادامه عملیات یا هزینههای احتمالی آن خودداری کرد.
دفتر نخستوزیر اسرائیل گزارشها درباره برنامهریزی برای سفر بنیامین نتانیاهو به واشینگتن در هفته آینده را رد کرد و به تایمز اسرائیل گفت: «در حال حاضر هیچ برنامهای در این زمینه وجود ندارد. » اوایل این ماه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود که از نتانیاهو و جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، برای سفر به کاخ سفید دعوت خواهد کرد، اما تاکنون هیچ سفری برنامهریزی نشده است.
پیشتر، اسرائیلهیوم گزارش داده بود که نتانیاهو احتمالا هفته آینده به واشینگتن سفر و با ترامپ درباره مذاکرات بین اسرائیل و لبنان و موضوع ایران گفتوگو خواهد کرد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به وبسایت اکسیوس گفت تا زمانی که توافقی درباره برنامه هستهای حاصل شود که نگرانیهای آمریکا را برطرف کند، واشینگتن به محاصره دریایی ایران ادامه میدهد.
ترامپ در بخشی از این گفتوگو، محاصره دریایی را از بمباران «موثرتر» خواند و افزود پیشنهاد تهران برای باز شدن اولیه تنگه هرمز و لغو محاصره را رد کرده است. رییسجمهوری آمریکا همچنین با انتشار عکسی از خود با تفنگ در حالی که انفجارهای متعددی پشت سر او دیده میشود نوشت که «آقای خوب بودن» دیگر بس است. حضور پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در کنگره با جدال لفظی میان او و نمایندگان مخالف جنگ ایران همراه بود.
او در پاسخ به نمایندگان منتقد دولت که این جنگ را «باتلاق» توصیف کرده بودند، آنها را افرادی «بیمسئولیت» خواند. آدام اسمیت، نماینده دموکرات، در جلسه بررسی پیشنهاد بودجه نظامی سال آینده که چهارشنبه ۹ اردیبهشت برگزار شد، خطاب به هگست گفت تاسیسات هستهای ایران در حمله آمریکا در سال ۲۰۲۵ «بهطور کامل نابود شد» با این حال دولت جنگ تازهای آغاز کرد.
اسمیت گفت: «شما همین حالا گفتید که ما مجبور بودیم این جنگ را، ۶۰ روز پیش، آغاز کنیم چون سلاح هستهای یک تهدید قریبالوقوع بود. حالا میگویید که بهطور کامل نابود شده بود؟ » هگست در پاسخ گفت ایران «از جاهطلبیهای هستهای خود دست نکشیده بود» و همچنان هزاران موشک در اختیار داشت.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در پیامی صوتی مدعی شد «دشمن» در حمله به اهداف جمهوری اسلامی، در همه زمینهها شکست خورده است؛ از تلاش برای ترور رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی گرفته تا از میان بردن «سیستم آفندی کشور»، «ونزوئلاسازی ایران» و وارد کردن نیرو به داخل کشور از مسیر اصفهان؛ طرحی که به گفته او «به رسوایی طبس ۲» تبدیل شد
نرگس محمدی برنامه هستهای ایران جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین دونالد ترامپ