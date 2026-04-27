توماس کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، به دلیل دریافت کارت زرد در دیدار برابر رئال مادرید، از حضور در دیدار رفت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان برابر پاری سن‌ژرمن محروم شد.

محرومیت توماس کمپانی از حضور در دیدار رفت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا، یک ضربه بزرگ برای بایرن مونیخ محسوب می‌شود. این محرومیت در پی دریافت کارت زرد در جریان دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی برابر رئال مادرید رخ داد.

صحنه‌ای که منجر به این کارت زرد شد، اعتراضات شدید کمپانی به تصمیمات داور، اسلاوکو وینچیچ، پس از گل کیلیان امباپه بود. گل امباپه در دقیقه ۴۲ بازی، نتیجه را به تساوی ۲-۳ تغییر داد و در حالی که بایرن برای صعود به نیمه‌نهایی تلاش می‌کرد، این گل می‌توانست سرنوشت‌ساز باشد. اما آنچه خشم کمپانی را برانگیخت، نه خود گل، بلکه اتفاقاتی بود که پیش از آن رخ داد.

یوسیپ استانیشیچ، مدافع بایرن، در یک ضدحمله رئال مادرید، توپ را لو داد و بلافاصله پس از آن، توسط آنتونیو رودیگر، مدافع رئال، به شدت تکل شد. داور نه تنها این تکل خطرناک را خطا تشخیص نداد، بلکه رودیگر به استانیشیچ که روی زمین افتاده بود، الفاظ توهین‌آمیزی نسبت داد. این بی‌عدالتی آشکار و عدم واکنش داور، باعث شد کمپانی به شدت اعتراض کند و در نهایت کارت زرد دریافت کند.

کمپانی پیش‌تر نیز در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، در بازی‌های برابر آرسنال و پی‌اس‌وی آیندهوون کارت زرد دریافت کرده بود. با دریافت این کارت زرد سوم، طبق قوانین یوفا، او به طور خودکار از حضور در یک بازی محروم می‌شود. این قانون، که کمپانی آن را بیش از حد سختگیرانه توصیف کرده است، باعث می‌شود او نتواند در دیدار رفت نیمه‌نهایی برابر پاری سن‌ژرمن که در پارک دو پرنس پاریس برگزار می‌شود، در کنار تیمش حضور داشته باشد.

این محرومیت، بایرن مونیخ را در شرایط دشواری قرار می‌دهد، زیرا کمپانی نقش مهمی در هدایت و سازماندهی خط دفاعی تیم ایفا می‌کند. غیبت او می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد تیم در این دیدار حساس داشته باشد. با این حال، کمپانی اطمینان دارد که تیمش بدون حضور او نیز قادر به ارائه یک بازی قوی و کسب نتیجه مطلوب خواهد بود.

او در مصاحبه‌ای پس از بازی، ضمن ابراز نارضایتی از قانون محرومیت، بر اعتماد خود به بازیکنان و کادر فنی تیم تاکید کرد. بایرن مونیخ در یک بازی پر فراز و نشیب و با نمایشی تحسین‌برانگیز، توانست در لحظات پایانی دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی، شکست را به پیروزی تبدیل کند و به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان صعود کند. این صعود، با وجود تمام چالش‌ها و مصدومیت‌ها، نشان‌دهنده قدرت و اراده بالای بازیکنان بایرن است.

اما محرومیت کمپانی، یک نگرانی جدی برای تیم محسوب می‌شود. پاری سن‌ژرمن، رقیب بایرن در نیمه‌نهایی، تیمی قدرتمند و با ستاره‌های بزرگ است و بازی در پارک دو پرنس، یک چالش بزرگ برای بایرن خواهد بود. با این حال، بایرن مونیخ با تمام قوا به این دیدار خواهد رفت و تلاش خواهد کرد تا با ارائه یک بازی هوشمندانه و تیمی، نتیجه مثبتی کسب کند و شانس خود را برای صعود به فینال لیگ قهرمانان افزایش دهد.

کمپانی در دیدار برگشت در مونیخ در کنار تیمش حضور خواهد داشت و از روی نیمکت، بازیکنان را هدایت خواهد کرد. او امیدوار است که تیمش بتواند با استفاده از حمایت هواداران، در دیدار برگشت به پیروزی برسد و به فینال راه یابد. این محرومیت، بدون شک، یک انگیزه مضاعف برای بایرن مونیخ خواهد بود تا در غیاب سرمربی خود، عملکرد بهتری ارائه دهد و به هدف خود دست یابد





