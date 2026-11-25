کمیته مسابقات اسپانیا فرمین لوپز را محروم کرد و فیفا میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا واگذار نمود. جزئیات کامل و تاثیرات اقتصادی این رویدادها را بررسی کنید.

کمیته مسابقات فوتبال اسپانیا با بررسی پرونده اخراج فرمین لوپز در بازی مقابل ویارئال، حکم محرومیت دو جلسه‌ای این بازیکن را صادر کرد. دلیل اصلی این تصمیم، اعتراض شدید فرمین لوپز به داور چهارم و استفاده از الفاظ رکیک در دقیقه هفتاد و چهار بازی اعلام شده است. به دلیل این محرومیت، فرمین لوپز حضور در دو دیدار حساس بعدی بارسلونا را از دست خواهد داد.

این بازیکن تیم اسپانیایی به هیچ وجه در دیدارهای مقابل دپورتیوو و اتلتیکو مادرید در لیگ یک اسپانیا حضور نخواهد داشت. گزارش رسمی داور مسابقه نشان می‌دهد که فرمین لوپز پس از اخراج، از روی نیمکت بلند شد و با صدای بلند و تکرار الفاظ رکیک به داور چهارم توهین کرد. او پیش از دریافت کارت قرمز نیز زمین را ترک کرده و به سمت رختکن رفت، اما رفتارش منجر به صدور حکم تنبیهی شد.

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جزئیات محرومیت و اعتراض فرمین لوپز به هیئت داوری

در گزارش مفصل داور مسابقه، نحوه برخورد فرمین لوپز به عنوان دلیل اصلی نشان دادن کارت قرمز و صدور حکم محرومیت ذکر شده است. داور اعلام کرد که بازیکن در فاصله بسیار نزدیک به داور چهارم قرار گرفت و با تکرار الفاظ نامناسب، نظم و احترام در زمین را برهم زد. این رفتار پس از آن رخ داد که بازی توسط داور مرکزی متوقف شده بود و فرمین لوپز در حال ترک زمین بود.

بارسلونا در ابتدا نسبت به این حکم اعتراض کرد، اما کمیته مسابقات فوتبال اسپانیا با رد این اعتراض، صراحتاً اعلام کرد که رفتار فرمین لوپز قابل گذشت نیست. این تصمیم قطعی به معنای از دست رفتن دو بازی مهم برای بارسلونا در ادامه فصل لیگ یک اسپانیا است. هواداران و کارشناسان انتظار دارند این محرومیت روی ترکیب نهایی تیم در بازی‌های آینده تاثیرگذار باشد.

تصویب نهایی میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ توسط فیفا

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود، رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به کنسرسیومی متشکل از ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این رویداد بزرگ برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم ملی و برگزاری ۱۰۴ دیدار در قاره آمریکا برگزار خواهد شد. تصمیم نهایی فیفا نشان‌دهنده تمایل این نهاد برای گسترش فوتبال زنان در آمریکای شمالی و مرکزی است.

دونالد ترامپ این تصمیم را یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد و ورزش آمریکا توصیف کرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت که این جام جهانی تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده خواهد داشت. او همچنین از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، و تیم او برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر نمود. ترامپ خاطرنشان کرد که این رویداد موجب گسترش فوتبال در سراسر کشور و نمایش استثنایی بودن آمریکا در صحنه جهانی می‌شود.

پیش‌بینی درآمد ۴.۵ میلیون تماشاگر و انتخاب ورزشگاه‌ها در سال ۲۰۲۷

کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. به نوشته رسانه اتلتیک، ایالات متحده آمریکا احتمالاً میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار خواهد بود. با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند و شهرهای آمریکایی به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند.

روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد و فیفا منتظر نتایج مذاکرات با شهرداری‌ها و سازندگان ورزشگاه‌ها است. سیندی پارلو کون، رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا، اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۳۱ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود. او یادآور شد که جام جهانی ۱۹۹۹ مسیر فوتبال زنان را در آمریکا تغییر داد و در سال ۲۰۳۱ فرصت داریم تا همین کار را در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر انجام دهیم.

میزبانی بریتانیا در جام جهانی زنان ۲۰۳۵ و بازگشت فوتبال به انگلستان

همزمان با اعلام میزبان ۲۰۳۱، فیفا میزبانی دوره بعدی، یعنی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵، را نیز به بریتانیا واگذار کرد. این تصمیم به معنای بازگشت جام جهانی فوتبال به بریتانیا پس از سال ۱۹۶۶ است، سالی که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان برای نخستین و تنها بار قهرمان جهان شد. بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ فوتبال خواهد بود، زیرا مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ مردان نیز به میزبانی مشترک انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند برگزار می‌شود.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ گردشگران، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی را به تمام نقاط کشور خواهد آورد. این تصمیم همچنین فرصتی برای جبران شکست سنگین تراکتور در مسابقات دیگر و نمایش قدرت ورزشی بریتانیا در صحنه جهانی است. تیم ملی فوتبال زنان انگلستان که در فینال جام جهانی ۲۰۲۳ مقابل اسپانیا شکست خورد، امیدوار است با حمایت میزبانی داخلی، در سال ۲۰۳۵ به قهرمانی برسد.