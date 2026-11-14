کمیته انضباطی لالیگا خسوس اوونو را به ۱۲ جلسه محرومیت محکوم کرد و علیرضا بیرانوند مجوز سفر به تایلند برای دریافت جوایز فوتبال آسیا را دریافت نمود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا خسوس لازارو فرر اوونو، بازیکن باشگاه آندورا، را به دلیل برخورد شدید با هم‌تیمی‌اش در جریان مسابقه تنریف و آندورا، به ۱۲ جلسه محرومیت از میادین فوتبالی محکوم کرد. این حکم به عنوان بالاترین مجازات ممکن بر اساس مقررات انضباطی و گزارش داور مسابقه صادر شده است.

جزئیات محرومیت ۱۲ جلسه‌ای اوونو

خسوس اوونو در دقایق پایانی بازی با پای بالا و استفاده از نیروی بیش از حد به خسوس د میگل برخورد کرد که منجر به اخراج مستقیم او با کارت قرمز شد. گزارش داور مسابقه، مانوئل آنخل پرس هرناندس، صحنه را خشونت‌آمیز توصیف کرده و ثبت کرده است که توپ در جریان رقابت دو بازیکن بوده است. کمیته انضباطی با استناد به این گزارش و پیامدهای بعدی برخورد، تصمیم گرفت مجازات را در سقف مجاز قانونی اعمال کند.

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فرآیند رسیدگی و امکان اعتراض

کمیته انضباطی به عنوان نهاد مستقل، صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش داور اقدام به تعیین میزان مجازات کرده و حق تجاوز از سقف مجازات تعیین شده در ماده مربوطه را ندارد. گزارش داور به عنوان تنها سند موجود در پرونده، مبنای تصمیم‌گیری نهایی قرار گرفت و قاضی واحد مسابقات نیز نتیجه تساوی ۲ بر ۲ را تایید کرد. تیم آندورا پس از این حادثه و فوت هم‌تیمی‌اش، تمرینات خود را در هفته گذشته از سر گرفت.

مجوز سفر بیرانوند به تایلند

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران، با وجود گذراندن دوران سربازی، مجوز خروج از کشور را برای سفر به بانکوک تایلند دریافت کرده است. او پنجشنبه ۲۸ آبان در مراسم برترین‌های فوتبال آسیا حضور خواهد یافت که به صورت مستقیم از تهران به سمت تایلند حرکت خواهد کرد. این اقدام به منظور شرکت در مراسم اهدای جوایز بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا صورت می‌گیرد.

سایر نامزدهای جوایز فوتبال آسیا

علاوه بر بیرانوند، نامزدهای دیگری در بخش‌های مختلف این مراسم حضور دارند. سعید احمدعباسی و حسین طیبی در بخش بهترین بازیکن سال فوتسال، مرضیه جعفری در بخش بهترین مربی زن و فدراسیون فوتبال ایران در بخش فوتبال پایه گراس‌روت نامزد دریافت جایزه هستند. این نامزدی‌ها نشان‌دهنده حضور قوی ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های مختلف فوتبال و فوتسال آسیاست.

رکوردشکنی هری کین برای انگلستان

هری کین، مهاجم بایرن مونیخ، با کسب ۹۱ گل ملی رکورد تاریخ تیم ملی انگلستان را شکست و به محبوب‌ترین بازیکن تاریخ این تیم تبدیل شد. او در دیدار مقابل کرواسی در ورزشگاه ومبلی، پیراهن ویژه‌ای را از پیتر شیلتون دریافت کرد و اعلام کرد که این موفقیت متعلق به تیم است. سرمربی انگلستان، توماس توخل، نیز کین را شایسته دریافت توپ طلای ۲۰۲۶ دانست.

مسیر کودکی تا قهرمانی ملی کین

هری کین که در چینگفورد بزرگ شد، از پنج سالگی رویای فوتبالیست شدن داشت و با پدر و برادرش در پارک ریج‌وی تمرین می‌کرد. او تحت تاثیر الگوی دوران کودکی‌اش دیوید بکام قرار داشت و از حضور در اردوهای تیم ملی لذت می‌برد. کین با ۱۲۶ بازی ملی به عنوان پرافتخارترین بازیکن مرد تاریخ فوتبال انگلستان شناخته می‌شود که تجربه‌های متفاوتی از شکست تا پیروزی را پشت سر گذاشته است.