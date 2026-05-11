محرومیت از آزادی و فشار امنیتی بر کادر درمان در ایران

فشار امنیتی بر مراکز درمانی و برخورد با پزشکان و اعضای کادر درمانی در ماههای اخیر مورد توجه نهادهای حقوق بشری و جامعه پزشکی قرار گرفته است. بازداشت مجدد دکتر موهبت غفوری و گزارشهایی درباره بازداشت کادر درمان و حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها و مراکز درمانی، نمونههایی از این موضوع هستند.
یکی از آنها، بازداشت مجدد دکتر موهبت غفوری، متخصص کودکان، در شهرستان لار، بعد از چهار روز بازداشت اول در ماه دیماه ۱۴۰۴، مورد توجه قرار گرفته است. وی در اعتراضات دیماه بازداشت شده بود و با اتهامات امنیتی مواجه بود. همچنین گزارشاتی درباره بازداشت کادر درمان و حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها و مراکز درمانی منتشر شده است. گزارشهای متعددی درباره اعمال دوباره فشارهای امنیتی بر کادر درمان در طول ماههای گذشته نیز وجود دارد.
برای نمونه، در اردیبهشت ۱۴۰۵، منابع حقوق بشری از بازداشت دکتر شمسی عباسعلیزاده، متخصص زنان و زایمان، خبر دادند. همچنین در بهمن ۱۴۰۴، گزارشی از بازداشت عمر علیپور اقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، منتشر شد
