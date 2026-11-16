دولت ترامپ با تصویب مقررات سخت‌گیرانه، دسترسی شرکت‌های چینی به تراشه‌های پیشرفته ابرهوش را از طریق کشورهای ثالث مسدود کرد و شرکت مگاسپید را هدف قرار داد.

دولت آمریکا با صدور فرمان اجرایی جدید توسط پرزیدنت ترامپ، دامنه محدودیت‌های صادراتی تراشه‌های هوش مصنوعی را گسترش داد تا از دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری‌های حساس جلوگیری کند. این تصمیم استراتژیک همزمان با سفر رئیس‌جمهور آمریکا به آسیا و پیش از دیدار ملاقات او با شی جین‌پینگ در چین اتخاذ شده است تا از دور زدن تحریم‌ها از طریق مراکز داده در کشورهای دیگر جلوگیری شود.

جزئیات و مکانیسم قوانین جدید صادراتی

بر اساس گزارش رویترز در روز دوشنبه ۲۵ آبان، وزارت بازرگانی آمریکا مقررات تازه‌ای را تصویب کرد که هدف اصلی آن‌ها بستن شکاف‌های قانونی در دسترسی به تراشه‌های پیشرفته شرکت‌هایی مانند انویدیا است. این قوانین به صراحت شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهند که با بهره‌گیری از مراکز داده خارج از چین، امکان دسترسی از راه دور به قدرت پردازشی بالا را برای مدل‌های هوش مصنوعی چینی فراهم می‌کنند.

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طبق این مقررات، مراکز داده خارجی که توان پردازشی قابل توجهی را در اختیار شرکت‌های مستقر در چین قرار می‌دهند، ملزم هستند ظرف مدت ۹۰ روز مجوز صادراتی ویژه را از دولت آمریکا دریافت کنند. در غیر این صورت، با محدودیت‌های شدیدتری مواجه خواهند شد. شرکت‌های مستقر در کشورهایی مانند سنگاپور، تایلند، مالزی، اندونزی و برزیل نیز برای دریافت تراشه‌های پیشرفته آمریکایی باید مجوزهای ویژه‌ای کسب کنند.

مواضع ذی‌نفعان و شرکت‌های هدف

شرکت "مگاسپید" مستقر در سنگاپور که یکی از شرکای تجاری انویدیا محسوب می‌شود، به طور خاص در کانون توجهات مقام‌های آمریکایی قرار گرفته است. این شرکت به دلیل ارائه خدمات ابرهوش به چین تحت نظارت شدید قرار دارد و وزارت بازرگانی آمریکا آن را در دسته مناطق با خطر بالاتر انتقال غیرقانونی فناوری به چین طبقه‌بندی کرده است. هدف نهایی این اقدامات، جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های موجود بر دسترسی به فناوری حساس از طریق مراکز پردازش داده در کشورهای ثالث است.

با این حال، محدودیت‌های جدید شامل سامانه‌های مورد استفاده فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی نمی‌شود، زیرا دولت آمریکا خطر امنیتی مشابهی را در فعالیت‌های آن‌ها تشخیص نداده است. این مقررات به دستور وزارت خزانه‌داری و شورای امنیت ملی آمریکا تهیه شده و نشان‌دهنده هماهنگی بالای نهادهای امنیتی و اقتصادی واشنگتن است.

تأثیرات عملی و گام‌های بعدی در روابط دیپلماتیک

این تصمیم جدید پس از انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال غیرقانونی تراشه‌های پیشرفته انویدیا به چین و استفاده شرکت‌های چینی از مراکز داده خارجی برای دور زدن محدودیت‌های صادراتی اتخاذ شده است. تصمیم پرزیدنت ترامپ برای همراه بردن هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، در سفر آسیایی خود نشان‌دهنده اعتماد او به لاتنیک است، علیرغم انتقاد منتقدانی که معتقدند وزارت بازرگانی در اجرای محدودیت‌های صادرات فناوری به چین کوتاهی کرده است.

پرزیدنت ترامپ قرار است روز پنجشنبه ۲۸ آبان در شهر شنژن چین با شی جین‌پینگ دیدار کند. محدودیت‌های فناوری و روابط تجاری دو کشور از مهم‌ترین موضوعات این نشست خواهد بود. همچنین خبر استعفای مدیرعامل انویدیا در پی افشای روابط خارج از ازدواج و اتهام ارتباط با عامل اطلاعاتی چین، سایه دیگری را بر فضای فناوری و روابط تجاری این دو ابرقدرت انداخته است.