تیم ملی فوتبال ایران به دلیل رد درخواست سفر زودهنگام به شهرهای میزبان، با مشکل آماده‌سازی مواجه شده و فدراسیون فوتبال به فیفا اعتراض کرد.

تیم ملی فوتبال ایران در حالی خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی آماده می‌کند که با محدودیت‌هایی از سوی برگزارکنندگان مواجه شده است. کادر فنی تیم ملی از مدتها قبل برنامه آماده‌سازی دقیقی را تدوین و به فیفا اعلام کرده بود.

این برنامه شامل سفر دو روز پیش از هر مسابقه به شهر میزبان و بازگشت یک روز پس از بازی به محل استقرار بود تا بازیکنان فرصت کافی برای تطبیق با شرایط محیطی، انجام تمرینات نهایی و ریکاوری داشته باشند. با این حال، در دیدار نخست برابر نیوزیلند، این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ملی‌پوشان تنها یک روز پیش از مسابقه به شهر میزبان سفر کردند و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خود بازگشتند.

این روند برای دیدار دوم برابر بلژیک نیز تکرار شده است. دیدار با بلژیک ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران با هدف فراهم شدن فرصت کافی برای تطبیق بازیکنان با شرایط مسابقه، انجام تمرین نهایی و تکمیل فرآیند آماده‌سازی، درخواست کرده بود تیم ملی دو روز پیش از بازی راهی لس‌آنجلس شود.

با وجود دلایل فنی ارائه‌شده، این درخواست نیز رد شد و تیم ملی ناچار است تنها یک روز پیش از مسابقه، یعنی روز شنبه به وقت محلی، به لس‌آنجلس سفر کند. فدراسیون فوتبال ایران این محدودیت‌ها را مغایر با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت‌کننده دانسته و معتقد است این تصمیمات می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل، فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی، اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد داد.

با وجود تمامی این محدودیت‌ها، تیم ملی فوتبال ایران برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. بازیکنان و کادر فنی تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا با وجود مشکلات لجستیکی، بهترین عملکرد را در زمین مسابقه به نمایش بگذارند. این تیم با روحیه بالا و اراده قوی قدم به میدان خواهد گذاشت و امیدوار است با حمایت هواداران، نتیجه مطلوبی کسب کند





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