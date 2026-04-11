به دنبال تداوم محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل، دانشگاه‌ها دسترسی به اینترنت را به سایت‌های ضروری محدود می‌کنند. دانشجویان برای دسترسی کامل به اینترنت، ملزم به استفاده از VPN دانشگاه هستند. دسترسی از طریق سرویس‌های شبکه اختصاصی (LAN) برای دانشجویان خارج از دانشگاه نیز فراهم است.

بر اساس گزارش سیتنا، به دنبال تداوم محدودیت ‌های دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران، که ناشی از شرایط کنونی است، بخش فناوری اطلاعات تعدادی از دانشگاه ‌ها، پیامک‌هایی را با محتوای مشابه به دانشجویان ارسال کرده‌اند. در این پیام‌ها، به دانشجویان اطلاع داده شده است که دسترسی به اینترنت بین‌الملل، از اوایل هفته آینده، به سایت‌های ضروری مانند موتورهای جستجو، ابزارهای هوش مصنوعی، سرویس ایمیل جی‌میل، پلتفرم‌های علمی مانند گوگل اسکولار، گیت‌هاب، و مجلات علمی، محدود خواهد شد.

بر اساس این اطلاع‌رسانی، دانشجویان برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل، به استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) دانشگاه نیاز خواهند داشت. این اقدام به منظور مدیریت و کنترل بهتر پهنای باند و اطمینان از دسترسی به منابع ضروری آموزشی و پژوهشی در شرایط فعلی صورت می‌گیرد.\همچنین، در این پیام‌ها به دانشجویان خارج از محیط دانشگاه نیز اطلاع داده شده است که امکان دسترسی به اینترنت بین‌الملل از طریق اتصال به سرویس‌های شبکه اختصاصی (LAN) دانشگاه‌ها فراهم است. این سرویس‌ها، امکان دسترسی به اینترنت را برای دانشجویان خارج از دانشگاه نیز فراهم می‌کنند، به شرطی که از طریق این شبکه‌ها به اینترنت متصل شوند. این تصمیمات، در پی محدودیت‌های گسترده‌تر دسترسی به اینترنت بین‌الملل در کشور اتخاذ شده‌اند که بر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ارتباطات دانشجویان تأثیرگذار است. با توجه به شرایط، دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند تا با ارائه راه‌حل‌های جایگزین مانند VPN و دسترسی محدود، از بروز اختلالات جدی در روند آموزشی و پژوهشی دانشجویان جلوگیری کنند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دانشگاه‌ها برای حفظ پایداری و تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در شرایط دشوار است.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دردسر تازه برای آپدیت جدید ویندوزآپدیت جدید ویندوز می‌تواند VPN کاربران ایرانی را از کار بیندازد. پس شاید بهتر باشد با روش‌های مقابله با این مشکل آشنا باشید.

استفاده از VPN بر عمر باتری تاثیر دارد؟استفاده از VPN در دنیای امروز اتفاق می افتد، اما ایا این کار بر عمر باتری گوشی تأثیر می‌گذارد یا خیر.

استفاده از فیلترشکن در پاکستان غیراسلامی اعلام شدشورای امور مذهبی پاکستان با حمایت از اقدامات دولت، استفاده از اپلیکیشن‌های VPN را خلاف شریعت اسلام اعلام کرد.

وزیر ارتباطات: روی ٨٠ درصد موبایل‌ها VPN نصب است؛ فیلترشکن‌ها تهدید امنیتی هستندستار هاشمی، وزیر ارتباطات در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: آمار اسیپا نشان می دهد که در ٨٠.۵ درصد گوشی‌های کشور VPN نصب شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت: ۸۰ درصد کاربران اینترنت از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنندمدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: حدود ۸۰ درصد کاربران از VPN استفاده می‌کنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN ردوبدل می‌شود.

