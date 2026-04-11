به دنبال تداوم محدودیتهای اینترنت بینالملل، دانشگاهها دسترسی به اینترنت را به سایتهای ضروری محدود میکنند. دانشجویان برای دسترسی کامل به اینترنت، ملزم به استفاده از VPN دانشگاه هستند. دسترسی از طریق سرویسهای شبکه اختصاصی (LAN) برای دانشجویان خارج از دانشگاه نیز فراهم است.
بر اساس گزارش سیتنا، به دنبال تداوم محدودیت های دسترسی به اینترنت بینالملل در ایران، که ناشی از شرایط کنونی است، بخش فناوری اطلاعات تعدادی از دانشگاه ها، پیامکهایی را با محتوای مشابه به دانشجویان ارسال کردهاند. در این پیامها، به دانشجویان اطلاع داده شده است که دسترسی به اینترنت بینالملل، از اوایل هفته آینده، به سایتهای ضروری مانند موتورهای جستجو، ابزارهای هوش مصنوعی، سرویس ایمیل جیمیل، پلتفرمهای علمی مانند گوگل اسکولار، گیتهاب، و مجلات علمی، محدود خواهد شد.
بر اساس این اطلاعرسانی، دانشجویان برای دسترسی به اینترنت بینالملل، به استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) دانشگاه نیاز خواهند داشت. این اقدام به منظور مدیریت و کنترل بهتر پهنای باند و اطمینان از دسترسی به منابع ضروری آموزشی و پژوهشی در شرایط فعلی صورت میگیرد.\همچنین، در این پیامها به دانشجویان خارج از محیط دانشگاه نیز اطلاع داده شده است که امکان دسترسی به اینترنت بینالملل از طریق اتصال به سرویسهای شبکه اختصاصی (LAN) دانشگاهها فراهم است. این سرویسها، امکان دسترسی به اینترنت را برای دانشجویان خارج از دانشگاه نیز فراهم میکنند، به شرطی که از طریق این شبکهها به اینترنت متصل شوند. این تصمیمات، در پی محدودیتهای گستردهتر دسترسی به اینترنت بینالملل در کشور اتخاذ شدهاند که بر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و ارتباطات دانشجویان تأثیرگذار است. با توجه به شرایط، دانشگاهها تلاش میکنند تا با ارائه راهحلهای جایگزین مانند VPN و دسترسی محدود، از بروز اختلالات جدی در روند آموزشی و پژوهشی دانشجویان جلوگیری کنند. این اقدامات نشاندهنده تلاش دانشگاهها برای حفظ پایداری و تداوم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در شرایط دشوار است. علاوه بر این، بحثهایی نیز پیرامون مسائل دیگر مانند سیمکارتهای بدون فیلتر مطرح شده است که نشان از پیچیدگیهای مرتبط با دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در ایران دارد. در این بین، اظهاراتی از سوی مقامات و مسئولین مختلف در مورد موضوعات مرتبط با اینترنت و فضای مجازی، از جمله فیلترینگ و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارائه شده است که بازتابدهنده دیدگاههای مختلف در این زمینه است.\علاوه بر این، اخبار دیگری نیز در حوزههای مختلف منتشر شده است. برای مثال، پیشبینیهای هواشناسی برای استانهای مختلف از جمله هرمزگان، کرمانشاه و اصفهان اعلام شده است که شامل هشدارها و توصیههایی برای شرایط جوی نامساعد است. همچنین، خبرهایی از فعالیتهای گردشگری، مانند آغاز به کار برج میلاد، و نیز اطلاعاتی در مورد قیمت خودروها در بازار ایران منتشر شده است. در حوزهی سیاست خارجی، اخبار مرتبط با تکذیب شایعات پناهندگی صدام توسط روسیه، و همچنین جزئیاتی در مورد اعضای هیات مذاکرهکننده ایران با آمریکا در پاکستان، منتشر شده است. علاوه بر این، اخباری در مورد برنامههای شرکت آمازون برای ارائه اینترنت ماهوارهای LEO نیز منتشر شده است که نشاندهنده پیشرفتهای تکنولوژیکی در این حوزه است. در مجموع، این اخبار نشاندهنده گستردگی موضوعات خبری در ایران و جهان است که از مسائل داخلی تا رویدادهای بینالمللی و پیشرفتهای تکنولوژیکی را شامل میشود. این تنوع در خبرها، نشاندهنده اهمیت پوشش خبری جامع و بهروز برای مخاطبان است
دردسر تازه برای آپدیت جدید ویندوزآپدیت جدید ویندوز میتواند VPN کاربران ایرانی را از کار بیندازد. پس شاید بهتر باشد با روشهای مقابله با این مشکل آشنا باشید.
استفاده از VPN بر عمر باتری تاثیر دارد؟استفاده از VPN در دنیای امروز اتفاق می افتد، اما ایا این کار بر عمر باتری گوشی تأثیر میگذارد یا خیر.
استفاده از فیلترشکن در پاکستان غیراسلامی اعلام شدشورای امور مذهبی پاکستان با حمایت از اقدامات دولت، استفاده از اپلیکیشنهای VPN را خلاف شریعت اسلام اعلام کرد.
وزیر ارتباطات: روی ٨٠ درصد موبایلها VPN نصب است؛ فیلترشکنها تهدید امنیتی هستندستار هاشمی، وزیر ارتباطات در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت اظهار داشت: آمار اسیپا نشان می دهد که در ٨٠.۵ درصد گوشیهای کشور VPN نصب شده است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت: ۸۰ درصد کاربران اینترنت از ویپیان استفاده میکنندمدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: حدود ۸۰ درصد کاربران از VPN استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN ردوبدل میشود.
