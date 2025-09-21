وزارت دفاع آمریکا محدودیتهای جدیدی را برای خبرنگاران پنتاگون اعمال کرده است که با انتقادات زیادی روبرو شده است. این مقررات، خبرنگاران را ملزم به امضای تعهدنامه برای عدم افشای اطلاعات غیرمجاز میکند و نگرانیها از سانسور و محدودیت در دسترسی به اطلاعات را افزایش داده است.
وزارت دفاع ایالات متحده، که سابقاً وزارت جنگ نامیده میشد، محدودیت های جدیدی را برای حدود ۹۰ خبرنگار دارای مجوز پوشش اخبار پنتاگون اعلام کرده است. این اقدام با انتقادات گستردهای از سوی خبرنگاران و مقامات رسانهای مواجه شده است. مقررات جدید، خبرنگاران را ملزم میکند که تعهد دهند اطلاعات غیرمجاز را افشا نکنند. این تعهدات به منظور حفظ دسترسی خبرنگاران به پنتاگون و پوشش خبری آن، الزامی شده است.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه کنگره، این سیاست را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را «ابلهانه» توصیف کرده است. او ابراز نگرانی کرده است که این محدودیتها میتواند منجر به انتشار اخبار یکطرفه و تبلیغ مواضع رسمی دولت شود و این به ضرر شفافیت و اطلاعرسانی آزاد خواهد بود. مایک بالسامو، رئیس انجمن ملی مطبوعات آمریکا، نیز هشدار داده است که اگر اخبار مربوط به ارتش ابتدا باید به تأیید دولت برسد، این موضوع میتواند باعث شود که افکار عمومی تنها نظرات مورد نظر مقامات را دریافت کنند. وی معتقد است این امر باید برای هر شهروند آمریکایی نگرانکننده باشد، زیرا حق دسترسی به اطلاعات آزاد و بیطرفانه را محدود میکند.\مقررات جدید پنتاگون به خبرنگاران این اختیار را میدهد که با امضای تعهدنامهای، از دسترسی به اطلاعات و پوشش خبری پنتاگون برخوردار باشند. این در حالی است که عدم پذیرش این مقررات، به معنای از دست دادن اعتبارنامه رسانهای و عدم دسترسی به اطلاعات خواهد بود. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در واکنش به انتقادات در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «این رسانه نیست که پنتاگون را اداره میکند، بلکه مردم این کار را میکنند. نمایندگان رسانهها دیگر اجازه ندارند در راهروهای یک مرکز امنیتی آزادانه رفت و آمد کنند. کارت شناسایی بزنید و از قوانین پیروی کنید، یا به خانه بروید.» این اظهارات نشاندهنده موضع قاطع پنتاگون در اجرای این محدودیتها است. همچنین، در این یادداشت تأکید شده است که اطلاعات وزارت دفاع، حتی اگر طبقهبندی نشده باشند، پیش از انتشار باید توسط مقام مسئول ذیصلاح تأیید شوند. این بند نیز نگرانیهای زیادی را در مورد امکان سانسور و محدودیت در دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است.\شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در دفاع از این سیاستها، اعلام کرد که دستورالعملهای موجود در این یادداشت، همان استانداردهایی را تأیید میکند که در سایر پایگاههای نظامی نیز رعایت میشوند. وی این دستورالعملها را اساسی و منطقی خواند که هم از اطلاعات حساس محافظت میکند و هم امنیت ملی و ایمنی همه کسانی که در پنتاگون کار میکنند را تضمین میکند. با این حال، پنتاگون در سال جاری با مجموعهای از افشاگریها مواجه بوده است که یکی از آنها توسط خود وزیر دفاع انجام شد. در ماه مارس، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اطلاعات طبقهبندی شدهای در مورد بمباران یمن را در یک چت گروهی به اشتراک گذاشت که یک خبرنگار نیز در آن عضو بود. این اتفاق نشاندهنده تناقض در سیاستهای پنتاگون و عدم تطابق بین گفتهها و عمل است و همچنین باعث افزایش نگرانیها در مورد دسترسی به اطلاعات و شفافیت در پوشش خبری شده است. این تناقضات و محدودیتهای جدید، سؤالاتی را در مورد استقلال رسانهها و نقش آنها در نظارت بر دولت و نهادهای نظامی ایجاد کرده است
