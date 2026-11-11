گزارش تازه ارتش آلمان نشان می‌دهد ۴۰٪ از زنان نظامی در یک سال آخر بارها به آزار جنسی مبتلا شده‌اند و وزیر دفاع برنامه‌های جدیدی برای مقابله با این مشکل اعلام کرد.

گزارش تازه ارتش آلمان در روز ۲۰ آبان بهار ۱۴۲۱ نشان داد که نشانه‌های ۴۰٪ زنان نظامی در سال گذشته دست‌کم یکبار وضعیت آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. این مطالعه، در پایان ماه ۱۲ ماهه پیش از نظرسنجی، بر اساس مشارکت بیش از هشت هزار پرسش‌نامه، روند رو به افزایشی در این موارد را نشان داد.

مباحث اصلی و آمار دقیق آزار جنسی

بر اساس این پژوهش، ۷۲٪ زنان و ۳۱٪ مردان نظامی به‌حداقل یکبار آزار کلامی دست یافتند. همچنین ۹٪ زنان و سه درصد مردان تجربه‌ی تماس جسورانه بدون رضایت داشتند. این آمار در مقایسه با سال گذشته که ۳۸٪ زنان و ۱۶٪ مردان کلامی بودند، عقب‌موقع‌تر می‌باشد.

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سازمان مرکز تاریخ نظامی و علوم اجتماعی ارتش آلمان، متأسفانه گزارش می‌کند که واقعییت این مسائل سه تا پنج برابر گزارش‌هاست. وزیر دفاع آلمان، بوریس پیستوریوس، افزود که زنان جوان در رده‌های پایین‌تر بین بیشترین میزان آسیب‌پذیری قرار گرفته‌اند.

تجربه گزارش‌دهی و از دست رفته‌های راهکارها

نظرسنجی نشان داد تنها ۴۹٪ نظامیان از وجود مراکز مشاوره آگاه بودند. این کمبود اطلاعات باعث شده است تا بسیاری از موارد مورد بدرفتاری دونادانی ناشی از ترس از از دست دادن موقعیت شخصی و معایب دیگر، گزارش نشود.

سارا نانی، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان، نیز بر ایجاد برسی مستقل اظهار نگرانی کرد. او تاکید کرده که مرکز مستقل باید قدرت تحقیق و بررسی مستقل را داشته باشد تا از آزارهای ناشی از ساختار نظامی دفاع کند.

پیشنهادات وزیر دفاع و برنامه ۳۴ اقدام

بوریس پیستوریوس برنامه‌ای شامل ۳۴ اقدام جدید ارائه داد که شامل تقویت خدمات مشاوره‌ای، ارتقاء حمایت روانی، گسترش آموزش پیشگیرانه و قدرت دادن به نیروهای متخصص برای رسیدگی به تخلفات است.

با معرفی مرکز مشاوره HELP که خارج از سلسله‌مراتب فرماندهی فعالیت می‌کند، دولت امید است در خصوص ارائه خدمات محرمانه و شبانه‌روزی به قربانیان سختی ایجاد شود. فرماندهان همچنین در برابر برخورد قاطع با خطوط نامناسب مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

واقعیات کلان، سرمایه‌گذاری نظامی و نوآوری‌های آینده

این گزارش در زمانی منتشر شد که آلمان در تلاش برای تبدیل ارتش به قدرت نظامی اروپا است و سال گذشته طرح خدمت نظامی داوطلبانه را با هدف افزایشی در حدود ۲۰۰ هزار نفر تصویب کرد. برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی به‌دورکار بهبود یافته و در برون‌سپاری‌های کلان military modernization پرداخته می‌شود.

در نهایت، گرچه وضعیت آزار زنان در ارتش در حال تحول است، چالش اصلی هم‌چنان تراکم آزارها و نبود سیستم موثر برای گزارش‌دهی می‌باشد که با ارائه طرح‌های جدید می‌تواند از این مسائل جلوگیری کند.