رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال محدودیت‌های ترافیکی گسترده در محدوده مرکزی تهران در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به مناسبت چهلمین روز درگذشت رهبر انقلاب خبر داد. این محدودیت‌ها از ساعت ۰۷:۰۰ صبح آغاز و در خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم اجرا می‌شود. همچنین، محدودیت توقف از روز چهارشنبه اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام تسلیت و گرامیداشت مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر انقلاب ، از اعمال محدودیت‌های انتظامی-ترافیکی گسترده در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد. سردار سید ابوالفضل موسوی پور، با اشاره به هماهنگی‌های پلیس با سایر نهادهای ذیربط برای تامین نظم و امنیت مراسم، زمان اجرای این محدودیت‌ها را از ساعت ۰۷:۰۰ صبح اعلام کرد.

مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از ساعت ۰۹:۳۰ صبح در محدوده خیابان جمهوری اسلامی، حدفاصل میدان جمهوری تا تقاطع خیابان ولیعصر (عج) و معابر پیرامونی آن برگزار خواهد شد. محدودیت‌های ترافیکی در دو مرحله اجرا می‌شود. مرحله اول شامل محدودیت تردد از سمت شمال، در کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع شمال، حدفاصل خیابان نواب تا تقاطع خیابان ولیعصر (عج) از خیابان‌های لبافی نژاد و کلهر به سمت جنوب، از جنوب، در کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع جنوب، حدفاصل خیابان نواب تا تقاطع خیابان ولیعصر (عج) از خیابان آذربایجان به سمت شمال، از شرق در خیابان ولیعصر (عج) و از غرب در میدان جمهوری اسلامی خواهد بود. مرحله دوم محدودیت‌ها نیز از شمال در خیابان انقلاب اسلامی و خیابان آزادی، حدفاصل تقاطع آزادی-رودکی تا تقاطع جهان نما، از جنوب در خیابان پاستور و خیابان دانشگاه جنگ، از شرق در خیابان حافظ و از غرب در خیابان رودکی اعمال خواهد شد. محدودیت توقف نیز از ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۹ فروردین در خیابان‌های جمهوری اسلامی از میدان جمهوری تا تقاطع ولیعصر (عج) در هر دو مسیر، در نواب حدفاصل دورگرد جنوبی میدان جمهوری تا خیابان کلهر در هر دو مسیر، در کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع شمال و جنوب تا شعاع ۵۰ متری و در خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل خیابان فلاح زادگان تا لبافی نژاد اعمال می‌شود. برای پارک خودروهای شخصی، مکان‌های پیش‌بینی‌شده شامل خیابان کلهر و لبافی نژاد، کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع شمال و جنوب تا شعاع ۵۰ متری، چینش مورب در خیابان امام خمینی (ره)، طول خیابان آذربایجان، طول خیابان جمهوری اسلامی حدفاصل خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان حافظ و معابر خارج از مرحله اول است. مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه یادگار امام (ره) در هر دو مسیر، خیابان‌های رودکی (جنوب به شمال)، حافظ (شمال به جنوب)، فردوسی (جنوب به شمال)، امام خمینی (ره) (شرق به غرب)، آزادی و انقلاب اسلامی در هر دو مسیر و بلوار کشاورز در هر دو مسیر خواهد بود. سردار موسوی پور همچنین به موتورسواران توصیه کرد که استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک‌نشین موتورسیکلت ضروری است و آن را «کلاه زندگی» دانست. به شهروندان تهرانی و مراجعه‌کنندگان نیز توصیه شد تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، شهروندان می‌توانند به سامانه http://tehran.rahvar120.ir مراجعه نمایند.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محدودیت ترافیکی تهران چهلمین روز رهبر انقلاب پلیس راهور

United States Latest News, United States Headlines