سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راهور فراجا، از اعمال محدودیت در جاده چالوس و یک‌طرفه شدن مسیر شمال به جنوب این محور از امروز (۲۸ فروردین) خبر داد. وی همچنین جزئیات وضعیت ترافیکی در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه‌های قزوین–رشت، پردیس–تهران، قزوین–کرج–تهران و محور هشترود–قویون قشلاقی را تشریح و توصیه‌های ایمنی را به رانندگان ارائه کرد.

سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در مورد وضعیت ترافیک ی محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه جاده چالوس ، اطلاعیه‌هایی صادر کرد. وی با تأکید بر افزایش حجم تردد در جاده چالوس و به منظور روان‌سازی جریان ترافیک و تخلیه بار ترافیک ی، اعلام کرد که از ساعت ۱۴:۰۰ امروز، ۲۸ فروردین، تردد تمامی وسایل نقلیه از آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس به سمت شمال ممنوع خواهد بود. این تصمیم به معنای یک‌طرفه شدن مسیر شمال به جنوب جاده چالوس است و این محدودیت تا زمان عادی شدن شرایط ترافیک ی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور فراجا، وضعیت سایر محورهای مهم کشور را نیز تشریح کرد. بنا بر گزارش وی، در حال حاضر، در برخی کریدورهای پرترافیک، شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم، اما در دیگر محورهای مواصلاتی، تردد به صورت روان و بدون هیچ‌گونه گره ترافیکی گزارش شده است. با این حال، سردار کرمی‌اسد جزئیاتی را در خصوص محورهای خاص ارائه داد. در محور هراز، محدوده‌های سه‌راهی چلاو، بایجان و شنگلده در مسیر شمال به جنوب با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند. همچنین، محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، به خصوص در محدوده دماوند، و در مسیر شمال به جنوب حوالی پل سفید، حجم ترافیک را پرحجم و نیمه‌سنگین اعلام کرد. آزادراه قزوین–رشت نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ در مسیر شمال به جنوب این آزادراه، حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. در آزادراه پردیس–تهران، محدوده تونل شماره ۳ نیز همین وضعیت ترافیکی مشاهده می‌شود. سردار کرمی‌اسد در ادامه، به آزادراه قزوین–کرج–تهران اشاره کرد و گفت که در محدوده‌های پل کردان، حسین‌آباد، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده چیتگر، ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین گزارش می‌شود. وی همچنین در خصوص محور هشترود–قویون قشلاقی، اعلام کرد که در حدفاصل لامشان تا قویون قشلاقی، تردد با تراکم نسبی و به صورت نیمه‌سنگین در جریان است. رئیس پلیس راهور فراجا در پایان، توصیه‌های مهمی را به رانندگان ارائه داد. وی با تأکید بر شرایط ویژه کشور، اهمیت مدیریت زمان، رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ فاصله ایمن و پرهیز از شتاب‌زدگی را در کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی، بسیار مؤثر دانست. این اطلاعیه‌ها نشان‌دهنده تلاش پلیس راهور برای مدیریت روان ترافیک در ایام پرتردد و حفظ ایمنی سفر برای هموطنان است. انتظار می‌رود با اجرای این محدودیت‌ها، شاهد بهبود شرایط در محورهای مواصلاتی باشیم





