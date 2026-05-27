محدود کردن آزادی شهروندان برای حفظ استقلال کشور خلاف قانون اساسی است

محدود کردن آزادی شهروندان برای حفظ استقلال کشور خلاف قانون اساسی است
📆5/27/2026 3:22 PM
📰EtemadOnline
معاون قانون اساسی ریاست‌جمهوری گفت: محدود کردن آزادی شهروندان برای حفظ استقلال کشور خلاف قانون اساسی است. وی اظهار داشت: محروم کردن شهروندان از اینترنت بین‌الملل خلاف قانون اساسی است.

در اصل 9 قانون اساسی آمده است که هیچ مقام رسمی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال کشور، آزادی مشروع شهروندان را محدود کند. معاون قانون اساسی ریاست‌جمهوری افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، هر شهروندی را از حق دسترسی به اطلاعات عمومی برخوردار دانسته و دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل این دسترسی هستند. وی ادامه داد: قطع گسترده و طولانی‌مدت اینترنت موجب خسارت به کسب‌وکارهای اینترنتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.

معاون اجرایی پزشکیان نیز اظهار داشت: موافقان استمرار محدودیت اینترنت در نظرسنجی‌ها زیر 9 درصد هستند. وی افزود: مردم برای تمام امور خود به اینترنت وابسته هستند و مشکل تبعیض است. معاون اجرایی پزشکیان ادامه داد: عده‌ای دسترسی دارند و عده‌ای ندارند، مردم ناچار شده‌اند با پرداخت هزینه‌های هنگفت وی‌پی‌ان خریداری کنند که این خلاف اصل برابری قانون اساسی است

