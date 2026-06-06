محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس؛ قیمت طلا و سکه کاهش محدود دارد

مرکز مدیریت راه‌های کشور تردد را در برخی مسیرهای اصلی شمالی ممنوع اعلام کرده و وضعیت ترافیکی دیگر محورها را گزارش داده است. همچنین قیمت‌های طلا و سکه در روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با نوسان‌های جزئی همراه بوده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد از آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

بر اساس گزارش این مرکز، در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، hinterland of ماسال تا میانک و همچنین محدوده‌های مکارود، ولی‌آباد و هریجان ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب، hinterland of نارنجستان تا سه‌راهی چلاو و محدوده شاهاندشت و در مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

در عوض، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال بدون مشکل است. این محدودیت ترافیکی به دلیل شرایط جوی و احتمāلетьtu定价 conditions است و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و پیروی از مسیرهای جایگزین حرکت کنند. مرکز مدیریت راه‌های کشور خواستار افزایش هوشیاری رانندگان و رعایت سرعت مجاز و فاصله ایمنی با خودروی جلو راننده شده است.

همچنین拡林 گزارش‌های ترافیکی و وضعیت جوی از طریق سیستم‌های ن towندd و Pesندr ام存在 به طور مداوم بررسی می‌شود. در بخش دیگر اخبار، قیمت‌های طلا و سکه امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ شاهد کاهش چندانی نبوده‌اند. قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی حدود ۲۳۰ο dollar ثبت شد که معادل حدود ۱۲ میلیون تومان برای هر مثقال طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی است.

قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان نوسان دارد و طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان برای هر مثقال معامله می‌شود. تحلیلگران بازار طلا کاهش نسبی فشار خریداری‌های غیرضروری و تثبیت نسبی قیمت‌ها را به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز و تقاضای داخلی مدنظر دارند. روند کلی بازار طلا در هفته جاری صعودی ملایم داشته اما ادغام اخبار سیاسی و اقتصادی آینده تأثیر مستقیم بر نوسانات قیمت خواهد داشت.

بازار سکه نیز با توجه به عرضه و تقاضای متعادل، بدون تغییرات چشمگیری باقی مانده است. قیمت‌های لحظه‌ای می‌تواند از طریق اپلیکیشن‌های معاملاتی و سایت‌های بورس دنبال شوند. در نهایت، مرکز مدیریت راه‌های کشور تا اطلاع بعدی محدودیت ترافیکی را معتبر اعلام کرده و تردد را در مسیرهای جایگزین توصیه می‌کند





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